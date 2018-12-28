تراجع الإنتاج الصناعي في اليابان بنسبة 1.1% الشهر الماضي

ذكرت الحكومة اليابانية اليوم أن الإنتاج الصناعي في البلاد تراجع بنسبة 1.1% في نوفمبر، مقارنة بالشهر السابق له.

وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في تقرير أولي إن مؤشر الإنتاج المعدل موسميا في المصانع والمناجم استقر عند 104.7 نقطة مقابل خط أساس قدره 100 نقطة لعام .2015

واحتفظت الوزارة بتقييمها الأساسي بأن الإنتاج الصناعي "يتحسن ببطء".

وأضافت الحكومة أنه من المتوقع أن يرتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 2.2 % في ديسمبر وينخفض بنسبة 0.8% في يناير.