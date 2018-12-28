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أبانمي رئيسا لـ «البريد».. وبافقيه لـ «عقارات الدولة».. والحربي مديرا للأمن العام

صدرت أوامر ملكية بتعيين المهندس آنف أبانمي رئيسا لمؤسسة البريد السعودي بالمرتبة الممتازة، وتعيين إحسان بن عباس بن حمزة بافقيه محافظا للهيئة العامة لعقارات الدولة بالمرتبة الممتازة.
كما تضمنت الأوامر تعيين الفريق أول خالد بن قرار الحربي مديرا للأمن العام.
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