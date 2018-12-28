أبانمي رئيسا لـ «البريد».. وبافقيه لـ «عقارات الدولة».. والحربي مديرا للأمن العام

صدرت أوامر ملكية بتعيين المهندس آنف أبانمي رئيسا لمؤسسة البريد السعودي بالمرتبة الممتازة، وتعيين إحسان بن عباس بن حمزة بافقيه محافظا للهيئة العامة لعقارات الدولة بالمرتبة الممتازة.
كما تضمنت الأوامر تعيين الفريق أول خالد بن قرار الحربي مديرا للأمن العام.
أخبار
- الصندوق العقاري: "القرض المدعوم" يلغي قوائم الانتظار ويخدم جميع المستفيدين
- السيرة الذاتية للدكتورة ايمان المطيري مساعدة وزير التجارة والاستثمار
- السيرة الذاتية للأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل رئيس هيئة الرياضة
- السيرة الذاتية للدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم
- هيئة السوق تدرس طلبات ترخيص عدة شركات في التقنيات المالية
- السيرة الذاتية للأمير عبدالله بن بندر وزير الحرس الوطني
- السيرة الذاتية للأمير تركي بن محمد وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء
- «أرامكو» تطلق شركة تجزئة جديدة لبيع منتجات وقود السيارات في المملكة
- الميزانية السعودية.. تاريخ حافل بالإنجازات وسنوات الخير
- الكرملين لا يستبعد مشاركة بوتين في منتدى دافوس
أضف تعليق