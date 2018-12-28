العيبان مستشارا للأمن الوطني.. وإيمان المطيري مساعدة لوزير التجارة

شملت الأوامر الملكية تعيين الدكتور مساعد العيبان مستشارا للأمن الوطني إضافة إلى عمله.كما تضمنت تعيين الدكتور يوسف بن سعيد نائبا لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمرتبة الممتازة، والشيخ إبراهيم المطرودي الذي يشغل درجة (رئيس محكمة استئناف) نائبا لرئيس ديوان المظالم للشؤون التنفيذية، وتعيين هندي السحيمي والدكتورة إيمان المطيري مساعدين لوزير التجارة والاستثمار بالمرتبة الممتازة، وعبدالإله بن دلاك مساعدا لرئيس الهيئة العامة للرياضة بالمرتبة الممتازة، والدكتور عبدالله الأنصاري مستشارا في وزارة الداخلية بالمرتبة الممتازة.