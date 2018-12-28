12 خدمة تتيحها منصة «فسح» للمستوردين والمصدرين

قال الدكتور إبراهيم العقيلي رئيس لجنة المخلصين الجمركيين بغرفة جدة نائب رئيس اللجنة اللوجستية بمجلس الغرف السعودية، إن التسجيل في منصة “فسح” يتيح أكثر من 12 خدمة للمستوردين والمصدرين، وإنشاء تفويض إلكتروني للمخلص الجمركي عن طريق المنصة، إضافة إلى الرقم الضريبي.

وأوضح، أن عدم معرفة المستوردين بالاشتراطات تتسبب في غرامات أرضيات أو غرامات الوكيل أو تغريم المستورد وقد تصل إلى مصادرة البضاعة.

وأكد العقيلي خلال لقاء بعنوان “كيف نستورد؟” في غرفة جدة، أمس الأول، على ضرورة الاطلاع على الاشتراطات المطلوبة، لافتا إلى أن أي مستورد بإمكانه التسجيل في منصة “فسح”، وهي النافذة الموحدة لإنجاز جميع تعاملات الاستيراد والتصدير.

وأشار إلى أن اهتمام الدولة بتحفيز التجارة وتنشيط الحركة الاقتصادية ونشاط الاستيراد بوجه الخصوص وتعاون الجهات ذات العلاقة من “الجمارك” و”الموانئ” والجهات الأخرى لتسهيل الإجراءات، وأتمتة العمليات، واختصار المتطلبات، لتقليل الوقت والجهد سيحقق كثيرا من الفوائد التي بدأ يتلمسها المتعاملون في القطاع التجاري.

وأضاف أن أهم الخطوات قبل العمل في مجال الاستيراد والتصدير، أن يكون للمستورد سواء كان شركة أو مؤسسة، سجل تجاري ساري المفعول، وأن يكون نوع النشاط مذكورا في السجل ومطابقا للوارد الفعلي. وشدد الدكتور إبراهيم العقيلي، على ضرورة إرفاق فاتورة أصلية، بوليصة الشحن الأصلية الصادرة عن الناقل في بلد الشحن، وتوفير متطلبات الجهات ذات العلاقة بحسب الصنف المستورد، مثل المواصفات والمقاييس والجودة، شهادة المطابقة، شهادة كفاءة الطاقة وغير ذلك. وأشار إلى أهمية دراسة التكلفة، من حيث دراسة الرسوم الجمركية، الضريبة المضافة والانتقائية، أجور الشحن، أجور التخليص والنقل، أجور الموانئ، وممكن معرفة نوع القيد المطلوب على البضائع المستوردة عن طريق (التعرفة الجمركية البند الجمركي).

ولفت إلى أن سرعة الإنجاز وفسح الإرساليات وضمان التسهيلات التي تقدمها الجمارك للمستوردين تتطلب من المستورد التأكد من وجود دلالة منشأ ثابتة وغير قابلة للإزالة على البضاعة، وأخذ جميع الموافقات المسبقة على الاستيراد لبعض الأصناف مثل المواد الكيميائية، الأجهزة الطبية، الأدوية، الأسمدة، وغيرها بحسب القيد في التعرفة الجمركية، التعامل مع وكلاء شحن معتمدين، التأكد من اشتراطات الصنف المستورد، واختيار المخلص ذي الكفاءة، التقديم المسبق بصور المستندات، توفير أصل البوليصة أو إذن التسليم الصادر من وكيل الشحن.