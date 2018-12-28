خروج 19 ألف أجنبي من "هيئة المهندسين".. وارتفاع نسبة السعوديين 43 %

ارتفع عدد السعوديين المسجلين في الهيئة السعودية للمهندسين بنسبة 43 في المائة خلال العام الجاري 2018، إذ بلغ عددهم 35778 مهندسا مقارنة بنحو 25 ألف مهندس خلال العام الماضي 2017، في حين خرج نحو 19 ألف مهندس أجنبي من سجلات الهيئة.

وبلغ عدد المهندسين المسجلين لدى الهيئة خلال العام الجاري نحو 189703 مهندسين عاملين، في أكثر من 2859 مكتبا هندسيا رئيسا وفرعيا معتمدا، استحوذ الأجانب على 81 في المائة بعدد 153925 مهندسا أجنبيا مقارنة بنحو 19 في المائة للسعوديين.

ووفقا لبيانات حديثة صادرة عن هيئة المهندسين، يقدر عدد المحكمين الهندسيين بنحو 158 محكما، منهم 125 محكما سعوديا مقابل 33 محكما أجنبيا.

يأتي ذلك اتفاق أبرم بين وزارة العمل وهيئة المهندسين على إيقاف استقدام المهندسين الوافدين ممن تقل خبرتهم المهنية عن خمس سنوات، إضافة إلى إلزام المهندسين الوافدين المستقدمين باختبار مهني، ومقابلة شخصية، عن طريق الهيئة، للتأكد من إلمام المهندس الوافد بالمهنة وتخصصه.

وسبق ذلك قرار الهيئة اشتراط خبرة ثلاث سنوات، ومقابلة شخصية، واختبار مهني، كحد أدنى لأي وافد يستقدم للعمل في المملكة.

وشددت الهيئة على عدم منح أي استثناءات بهذا الخصوص، لافتة إلى أن الخبرة المطلوبة من المهندسين الوافدين يجب أن تكون في مجال الهندسة وموثقة، ويتحمل المهندس تبعات عدم التطابق في أي خبرات مقدمة.