التغير المناخي يكبد العالم 100 مليار ريال خلال 2018

بلغ إجمالي تكلفة الخسائر الناجمة عن التغير المناخي في العالم عام 2018 نحو 100 مليار دولار، وتسبب في خسائر بشرية لا تعوض، وفقا لتحليل للتطرف المناخي العالمي في العام نفسه.وبحسب "سكاي نيوز"، أبرزت منظمة كريستيان إيد في تقريرها الجديد أكثر 10 حالات تطرف مناخي من حيث التكلفة، بدءا من الجفاف في أستراليا، وانتهاء بموجات الحرارة المرتفعة في أوروبا، مرورا بالفيضانات في الهند، وحرائق الغابات في كاليفورنيا، وربط التحليل هذه الأحداث المناخية بالتغير المناخي.ووفقا للتقرير، فإن أربعا من أكبر عشر كوارث طبيعية زاد حجم الخسائر الناجمة عنها على سبعة مليارات دولار، من بينها الإعصاران فلورانس ومايكل اللذان ضربا الولايات المتحدة وأنحاء من أميركا الوسطى والكاريبي في سبتمبر وأكتوبر الماضيين، كما أدت إلى مقتل آلاف البشر.وقُدرت تكلفة الإعصار فلورانس بنحو 17 مليار دولار، فيما كلف إعصار مايكل نحو 15 مليار دولار. أما تكلفة الحرائق التي اجتاحت كاليفورنيا ومناطق أخرى من الولايات المتحدة، التي أدت إلى مقتل 85 شخصا على الأقل، فتراوحت ما بين 8.5 و13 مليار دولار، توزعت كالتالي: حرائق كاليفورنيا "كامب فاير"، وقدرت الخسائر الناجمة عنها بما بين 7 و10 مليارات دولار، و"وولسي فاير"، وقدرت تكلفتها بين 1.5 - ثلاثة مليارات دولار.وأدت فيضانات اليابان إلى خسائر مادية بلغت سبعة مليارات دولار، وأسفرت عن مقتل 230 شخصا على الأقل، بينما بلغت تكلفة الخسائر الناجمة عن الإعصار جيبي وموجات الحر التي ضربت البلاد ما بين 2.3 إلى 5.5 مليار دولار.وأدى الجفاف الذي ضرب أوروبا عام 2018 إلى خسائر مادية وصلت إلى 7.5 مليار دولار، وسجلت موجات الحر في أوروبا هذا العام أرقاما قياسية، وكانت الأعلى بجانب أعوام 1976 و2003 و2006.