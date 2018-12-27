"نمو" تكسب 1.7 % وسط انخفاض قيم التداول إلى 724 ألف ريال

ارتفعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 1.7 في المائة لتغلق عند 2441 نقطة رابحة 41 نقطة، وتراجعت قيم التداول 58 في المائة لتصل إلى 724 ألف ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 5.4 ألف ريال. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 55 في المائة إلى 57 ألف سهم، وبلغ معدل التدوير 0.34 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 68 صفقة لتصل إلى 133 صفقة. وارتفعت أربعة أسهم مقابل استقرار البقية. وتصدر المرتفعة "ريدان" بنسبة 8 في المائة ليغلق عند 14.48 ريال، يليه "العمران" بنسبة 5.6 في المائة ليغلق عند 19 ريالا، وحل ثالثا "بحر العرب" بنسبة 3.6 في المائة ليغلق عند 11.50 ريال.
وكان الأعلى تداولا "بحر العرب" بقيمة 386 ألف ريال، يليه "أبو معطي" بقيمة 129 ألف ريال، وحل ثالثا "ريدان" بقيمة 107 آلاف ريال.
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