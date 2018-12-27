الأسهم السعودية تعود إلى الارتفاع بدعم "المصارف" .. والسيولة تصعد 37 %

عادت الأسهم السعودية إلى الارتفاع لتغلق عند 7749 نقطة بمكاسب 38 نقطة بنسبة 0.5 في المائة، بدعم من المصارف بقيادة سهم "الراجحي".

وتماسك قطاع المصارف بعدما ظهرت نتائج التسوية، ما يعكس أن السوق احتسبت سابقا تلك التسوية كما أنها لا تؤثر في التدفقات النقدية للمصارف وسيكون أثرها محدود في القطاع، الذي بدأ يعلن عن توصياته بتوزيع أرباح لمساهميه، ما يدعم استمرارية تحسن أداء القطاع الذي يتداول بمكررات دون متوسط السوق.

من ناحية فنية، المؤشر العام يسير في اتجاه أفقي حيث لأربع جلسات جاءت إغلاقاتها عند مستويات متقاربة، لكن لا تزال السوق تميل نحو الإيجابية بعد تحسن أسعار النفط وقرب انتهاء العام وبدء موسم التوزيعات النقدية وانضمام السوق للمؤشرات الدولية.



الأداء العام للسوق



افتتح المؤشر العام عند 7710 نقاط، واتجه نحو أعلى نقطة عند 7813 نقطة رابحا 1.3 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق عند 7749 نقطة بمكاسب 38 نقطة بنسبة 0.49 في المائة. وارتفعت السيولة 37 في المائة بنحو 682 مليون ريال لتصل إلى 2.5 مليار ريال، بمعدل 27 ألف ريال. بينما زادت الأسهم المتداولة 10 في المائة بنحو 9.2 مليون سهم متداول لتصل إلى 97 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.18 في المائة. أما الصفقات فارتفعت 21 في المائة بنحو 16 ألف صفقة لتصل إلى 93 ألف صفقة.



أداء القطاعات



تراجعت أربعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة "المرافق العامة" بنسبة 0.23 في المائة، يليه "الخدمات الاستهلاكية" بنسبة 0.22 في المائة، وحل ثالثا "الأدوية" بنسبة 0.17 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "تجزئة الأغذية" بنسبة 2.8 في المائة، يليه "الطاقة" بنسبة 1.3 في المائة، وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" بنسبة 1 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 38 في المائة بقيمة 955 مليون ريال، يليه "المصارف" بنسبة 18 في المائة بقيمة 463 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 7 في المائة بقيمة 183 مليون ريال.



أداء الأسهم



تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "أسمنت الشرقية" بنسبة 5.4 في المائة ليغلق عند 21 ريالا، يليه "مجموعة السريع" بنسبة 4.5 في المائة ليغلق عند 15 ريالا، وحل ثالثا "صناعة الورق" بنسبة 3.6 في المائة ليغلق عند 13.88 ريال. في المقابل تصدر المتراجعة "عناية" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 22.04 ريال، يليه "أمانة للتأمين" بنسبة 2.47 في المائة ليغلق عند 21.36 ريال. وحل ثالثا "أليانز إس إف" بنسبة 2.2 في المائة ليغلق عند 30.70 ريال.

وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 557 مليون ريال بنسبة 22 في المائة، يليه "الإنماء" بنسبة 7 في المائة بقيمة 166 مليون ريال، وحل ثالثا "مجموعة السريع" بنسبة 6 في المائة بقيمة 147 مليون ريال.

*وحدة التقارير الاقتصادية