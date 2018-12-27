زيادة الإقبال على الاكتتاب في سندات الخزانة الإيطالية

سجلت سندات الخزانة التي طرحتها الحكومة الإيطالية اليوم الخميس زيادة ملحوظة في إقبال المستثمرين على الاكتتاب فيها، حيث وصل معدل الاكتتاب في السندات ذات العامين التي تم طرحها اليوم 1.78 مرة مثل حجم الطرح، مقابل 1.56 مرة في الطرح السابق.

وقد باعت إيطاليا سندات مدتها عامان بقيمة ملياري يورو، حيث يتجه المستثمرون نحو السندات باعتبارها من أدوات الاستثمار ذات العائد الثابت في ظل اضطراب أسواق الأسهم في العالم.

يأتي ذلك فيما تعتزم الخزانة الإيطالية طرح عقد مزايدة لبيع سندات قيمتها 5 مليارات يورو (5.7 مليار دولار) منها سندات مدتها خمس سنوات وسندات مدتها 10 سنوات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصرف "دانسك بنك" القول إن نتائج الطرح غدا ستمثل مؤشرا على اتجاهات طلب الأسواق على السندات الإيطالية في العام المقبل، مشيرة إلى أن السندات العشرية الإيطالية تراجعت خلال الأسبوع الماضي إلى أقل مستوى لها منذ يوليو الماضي، وذلك في أعقاب توصل الحكومة إلى اتفاق مع المفوضية الأوروبية بشأن موازنة إيطاليا للعام المقبل، لتتجنب روما أي إجراءات عقابية من جانب المفوضية.

ومن المفترض أن يصوت البرلمان الإيطالي على مشروع الموازنة الجديدة يوم 29 ديسمبر الحالي بحسب صحيفة "لا ريبابليكا" الإيطالية.

وقال "ينس بيتر سورينسن" كبير المحللين في "دانسك بنك" إنه سيكون هناك طلب جيد خلال مزايدة الغد، مع توصل إيطاليا إلى اتفاق بشأن الموازنة مع الاتحاد الأوروبي، مضيفا أنه "بشكل عام فالمزايدة ستكون مؤشرا جيدا على اتجاه الطلب على سندات الحكومة الإيطالية خلال 2019".