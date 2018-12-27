السيرة الذاتية للدكتور غسان الشبل رئيس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

السيرة الذاتية للدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل الذي صدر اليوم أمر ملكي بتعيينه رئيساً لمجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية:

السيرة العملية

معيد بكلية الهندسة بجامعة الملك سعود, (1982- 1983م).

مدير لقسم المتابعة بإدارة التخطيط والمتابعة بوزارة الداخلية، (1983- 1990م).

نائب الرئيس للعمليات، بشركة الإلكترونيات المتقدمة للفترة من 1990 - 1994م. وتشمل مسؤوليات هذا المنصب جميع أعمال التصنيع والصيانة بما فيها الهندسة الصناعية وهندسة الفحص وتخطيط ومراقبة الإنتاج كما تشتمل على مسؤوليات تطوير الكفاءات الفنية السعودية في هذا المجال وإيجاد وتطوير الإمكانيات التصنيعية والفنية للشركة.

نائب الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة للفترة من (1994 - 1997م). وتشتمل مسؤوليات هذا المنصب على جميع الإدارات التنفيذية للشركة بما فيها إدارة العمليات والتصنيع والمشتريات والحاسب الآلي والمنشآت والشؤون الإدارية والجودة والنوعية.

مدير عام شركة الإلكترونيات المتقدمة - إحدى شركات برنامج التوازن الاقتصادي للفترة من (1997م - 2002م) ومسؤول عن جميع عمليات الشركة اليومية.

•نائب أول للرئيس ومدير عام وحدة أنظمة الاتصالات بالشركة للفترة من (2002- 2003م).

•عضو منتدب ورئيس تنفيذي للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق.

•رئيس لمجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية (1438هـ).

السيرة التعليمية

بكالوريوس الهندسة المدنية من جامعة الملك سعود بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الثانية 1982م.

•درجة الماجستير في الإدارة الهندسية من جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية 1986م بمعدل تراكمي 4 من 4.

•درجة الدكتوراه في الإدارة الهندسية من جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية 1990م.

•حائز على جائزة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلطان للتفوق العلمي. الولايات المتحدة الأمريكية عام 1990م.

•دبلوم في إدارة التصنيع من معهد IMD بسويسرا عام 1991م.

•دبلوم في إدارة التقنية في اليابان من معهد ماساشوستس التقني عام 1992م.

•شهادة برنامج الإدارة المتقدمة من جامعة هارفارد عام 1996م.