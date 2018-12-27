إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم عددا من الأوامر الملكية كان أولها إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسته، إضافة إلى إعادة تشكيل مجلسي الشؤون السياسية والأمنية والشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي العهد، وتعديل المادة (30) من نظام مجلس الوزراء لتصبح بالنص الآتي "يبين النظام الداخلي لمجلس الوزراء تشكيلاته الإدارية واختصاصاتها وكيفية قيامها بأعمالها". إضافة إلى إنشاء جهاز باسم "ديوان مجلس الوزراء"، يتولى المهمات ذوات الصلة بممارسة مجلس الوزراء ورئاسته اختصاصاتهما. كما أمر بإلحاق الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، والأجهزة المرتبطة بالديوان الملكي وإداراته ذوات الصلة بمهمات ديوان مجلس الوزراء. مع استمرار تستمر الأجهزة والإدارات المشار إليها في البند (ثالثا) في ممارسة اختصاصاتها إلى حين مباشرة ديوان مجلس الوزراء مهماته.

كما أمر الملك بتشكيل لجنة من الديوان الملكي، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، تتولى حصر الأجهزة والإدارات ذوات الصلة بمهمات ديوان مجلس الوزراء، وإعداد الترتيبات اللازمة والبرنامج الزمني لمباشرة ديوان مجلس الوزراء مهماته، ورفع ما يتم التوصل إليه خلال العام المالي 1440 - 1441. وضم المراسم الملكية إلى الديوان الملكي، وتُشكل لجنة من الديوان الملكي والمراسم الملكية لوضع الترتيبات اللازمة والبرنامج الزمني لإنفاذ ذلك خلال العام المالي ( 1440 / 1441هـ )، وتستمر المراسم الملكية في ممارسة مهماتها خلال تلك المدة. كما أمر بأن تتولى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - بالاشتراك مع من تراه من الأجهزة ذوات العلاقة - مراجعة الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والتنظيمات والقرارات التي تأثرت بما قضى به أمرنا هذا واقتراح ما يلزم بشأنها، وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

تشكيل مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين على النحو التالي :

محمد بن سلمان ولي العهد نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع - منصور بن متعب وزير دولة - تركي بن محمد وزير دولة - عبدالعزيز بن سعود وزيرا للداخلية - عبدالله بن بندر وزيرا للحرس الوطني - بدر بن فرحان وزيرا للثقافة - صالح آل الشيخ وزير دولة - عبداللطيف آل الشيخ وزيرا للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد - وليد الصمعاني وزيرا للعدل - مطلب النفيسة وزير دولة - مساعد العيبان وزير دولة - إبراهيم العساف وزيرا للخارجية - توفيق الربيعة وزيرا للصحة - محمد أبوساق وزير دولة لشؤون مجلس الشورى - عصام بن سعد وزير دولة - ماجد القصبي وزيرا للتجارة والاستثمار - ماجد القصبي وزيرا مكلفا للشؤون البلدية والقروية - محمد آل الشيخ وزير دولة - عبدالرحمن الفضلي وزيرا للبيئة والمياه والزراعة - خالد العيسى وزير دولة - عادل الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية - خالد الفالح وزيرا للطاقة والصناعة والثروة المعدنية - ماجد الحقيل وزيرا للإسكان - سليمان الحمدان وزيرا للخدمة المدنية - محمد بنتن وزيرا للحج والعمرة - محمد الجدعان وزيرا للمالية - عبدالله السواحة وزيرا للاتصالات وتقنية المعلومات - نبيل العامودي وزيرا للنقل - محمد التويجري وزيرا للاقتصاد والتخطيط - أحمد الراجحي وزيرا للعمل والتنمية الاجتماعية - فهد المبارك وزير دولة - حمد آل الشيخ وزيرا للتعليم - تركي الشبانة وزيرا للإعلام.

تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية على النحو الآتي :

محمد بن سلمان ولي العهد رئيسا - عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية عضوا - صالح آل الشيخ وزير الدولة عضوا - مساعد العيبان وزير الدولة عضوا - ابراهيم العساف وزير الخارجية عضوا - خالد العيسى وزير الدولة عضوا - عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضوا - تركي الشبانة وزير الإعلام عضوا - رئيس الاستخبارات العامة عضوا - رئيس أمن الدولة عضوا - مستشار الأمن الوطني عضوا ومشرفا على أمانة المجلس.

تشكيل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على النحو الآتي :

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيسا - بدر بن فرحان وزير الثقافة عضوا - وليد الصمعاني وزير العدل عضوا - مساعد العيبان وزير الدولة عضوا - إبراهيم العساف وزير الخارجية عضوا - توفيق الربيعة وزير الصحة عضوا - عصام بن سعد وزير الدولة عضوا - ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار عضوا - ماجد القصبي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف عضوا - محمد آل الشيخ وزير الدولة عضوا - عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة عضوا - خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عضوا - ماجد الحقيل وزير الإسكان عضوا - عبدالله الحمدان وزير الخدمة المدنية عضوا - محمد بنتن وزير الحج والعمرة عضوا - محمد الجدعان وزير المالية عضوا - عبدالله السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عضوا - نبيل العامودي وزير النقل عضوا - محمد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط عضوا - أحمد الراجحي وزير العمل والتنمية الاجتماعية عضوا - حمد آل الشيخ وزير التعليم عضوا - تركي الشبانة وزير الإعلام عضوا - أحمد الخطيب رئيس هيئة السياحة عضوا - رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء عضوا - غسان الشبل رئيس هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عضوا - أمين اللجنة المالية بالديوان الملكي عضوا.

كما أصدر خادم الحرمين الشريفين أمرا بإعفاء الأميرمحمد بن نواف سفير السعودية في بريطانيا من منصبه وتعيينه مستشارا لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير. كم تم إعفاء الأميرفيصل بن خالد أمير عسير من منصبه بناء على طلبه وتعيينه مستشارا لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير. كما تم تعيين الأمير تركي بن طلال أميرا لمنطقة عسير بمرتبة وزير. كما أصدر الملك سلمان أمرا ملكيا بإعفاء الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني من منصبه وتعيينه رئيسا لمجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء التي تم إنشائها حديثا وذلك بمرتبة وزير. كما تم تعيين الأمير الدكتور تركي بن سعود مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير. كما تم إعفاء الأمير بدر بن سلطان أمير منطقة الجوف من منصبه ويعين نائبا لأمير منطقة مكة المكرمة. كما تم تعيين الأمير فيصل بن نواف أميرا لمنطقة الجوف بمرتبة وزير. كما يعين الأمير منصور بن محمد محافظا لحفر الباطن بالمرتبة الممتازة. كما أمر خادم الحرمين الشريفين بإعفاء محمد الغفيلي مستشار الأمن الوطني من منصبه ويعين الدكتور مساعد العيبان مستشارا للأمن الوطني بالإضافة إلى عمله.

كما صدر اليوم أمرا ملكي بإنشاء هيئة باسم "الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات" ويكلف الدكتور ماجد القصبي برئاسة مجلس إدارتها. كم تم إنشاء هيئة باسم "هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية ويعين الدكتور غسان الشبل رئيسا لمجلس إدارتها. كما تم تعيين أحمد الخطيب رئيسا للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني. إضافة إلى تعيين الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل رئيسا للهيئة العامة للرياضة بمرتبة وزير. وتعيين تركي آل الشيخ رئيسا للهيئة العامة للترفيه. كما تم تعيين الدكتور أحمد العيسى مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير ورئيسا لمجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب. كما تم إعفاء الدكتور سليمان أبا الخيل مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية من منصبه. وتعيين الدكتور عواد العواد مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير. كما تم تعيين الفريق الأول خالد الحربي مديرا للأمن العام والفريق سعود بن هلال مستشارا في وزارة الداخلية.

كما أصدر خادم الحرمين الشريفين اليوم أمرا بتعيين الدكتورة إيمان المطيري مساعدا لوزير التجارة والاستثمار بالمرتبة الممتازةز إضافة إلى تعيين هندي السحيمي مساعدا لوزير المالية بالمرتبة الممتازة. وتعيين الدكتور يوسف بن سعيد نائبا لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمرتبة الممتازة. وتعيين الدكتور فهد تونسي مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير. كما تم إعفاء فهد السكيت المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء من منصبه. وتعيين إحسان بافقيه محافظا للهيئة العامة لعقارات الدولة بالمرتبة الممتازة. وتعيين آنف أبانمي رئيسا لمؤسسة البريد السعودي بالمرتبة الممتازة. إضافة إلى تعيين عبدالإله دلاك مساعدا لرئيس الهيئة العامة للرياضة بالمرتبة الممتازة وعبدالله الأنصاري مستشارا في وزارة الداخلية بالمرتبة الممتازة. وتعيين كلا من محمد المزيد وهزاع القحطاني وبندر عسيري أعضاء في مجلس الشورى. وإعفاء الشيخ علي الحماد من منصب نائب رئيس ديوان المظالم وتعيين الشيخ إبراهيم المطرودي الذي يشغل درجة (رئيس محكمة استئناف) نائبا لرئيس ديوان المظالم للشؤون التنفيذية.