"الأهلي" يعتزم استرداد الصكوك الثانوية ذات الفئة 2 المصدرة بقيمة 5 مليار ريال والمستحقة في 2024

أعلن البنك الأهلي التجاري عن عزمه بالاسترداد المبكر للصكوك الثانوية المصدرة ذات الفئة 2 وذلك بكامل قيمتها الأسمية 100% من سعر الإصدار بتاريخ 25/02/2019. تم طرح الصكوك من خلال اكتتاب خاص في 25 فبراير 2014 بمبلغ 5 مليار ريال مؤهلة كديون ثانوية من الفئة 2 وفقا لإطار بازل 3.

وحيث أن تاريخ الاستحقاق الأصلي للصكوك هو 25 فبراير 2024 يعتزم البنك إسترداد الصكوك في تاريخ 25 فبراير 2019 حيث سيتم تحويل قيمة الاسترداد بالإضافة إلى أي مبالغ التوزيع الدوري (الأرباح) للفترة المنتهية في فبراير 2019 إلى حسابات حملة الصكوك في هذا التاريخ وذلك بناء على ملكيتهم المقيدة بتاريخ 14 فبراير 2019 (بداية فترة تعليق التداول للصكوك). وقد تم الحصول على موافقة الجهات التنظيمية بهذا الخصوص.