"ساتورب" توزع الدفعة الأخيرة من أرباح 2017 والبالغة 112 مليون ريال

أعلنت شركة أرامكو توتال العربية للخدمات عن قيام شركة ساتورب بتوزيع الدفعة الثالثة والأخيرة من الأرباح النقدية عن السنة المالية 2017 بمبلغ وقدره 112.500.000.00 ريال إلى شركائها وهم شركة الزيت العربية السعودية وشركة توتال ريفايننق آند كيميكالز سأودي أرابيا إس.إيه.إس بتاريخ 27 ديسمبر 2018.