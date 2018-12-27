طرح تذاكر كأس السوبر الإيطالي على منصة "تذاكر السعودية" في 1 يناير

تستعد السعودية مجددا لاستضافة الأحداث العالمية حيث يشهد ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة في الـ 16 يناير القادم إقامة مباراة كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم بين ناديي يوفنتوس وآي سي ميلان في تمام الساعة 8:30 مساء بتوقيت المملكة. وسيتم إطلاق تذاكر هذه المواجهة المرتقبة في الـ 1 يناير القادم على منصة "تذاكر السعودية" حيث تبدأ أسعارها من 35 ريال وحتى 1000 ريال أما ما يخص الجماهير الرياضية من خارج المملكة فيمكنهم الحصول عليها مع التأشيرة الإلكترونية عبر منصة "شارك".

ويأتي إقامة كأس السوبر الإيطالي في السعودية وفقا للاتفاقية التي وقعها تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة مع ماركو برونيلي المدير التنفيذي لرابطة دوري المحترفين الإيطالي في شهر يونيو الماضي وتحظى هذه المباراة باهتمام عالمي وجماهيري كبير وهي إحدى الخطوات المستمرة للمملكة ممثلة بالهيئة العامة للرياضة لاستضافة كبرى المسابقات الرياضية العالمية التي تعكس جاهزية المملكة لهذه الأحداث وإخراجها بشكل مختلف.