"نيكي" يصعد بدعم انتعاش قوي للأسهم الأمريكية

صعد المؤشر نيكي الياباني اليوم الخميس مبتعدا عن أدنى مستوياته في 20 شهرا بعد أن انتعشت الأسهم الأمريكية بقوة من خسائر حادة تكبدتها في وقت سابق من الأسبوع الحالي.

وأغلق المؤشر القياسي مرتفعا 3.88 بالمئة إلى 20077.62 نقطة مسجلا أكبر مكاسبه ليوم واحد بالنسبة المئوية منذ نوفمبر 2016. كان المؤشر، الذي هوى لنطاق المراهنة على انخفاض الأسعار هذا الأسبوع، سجل 18948.58 نقطة أمس الأربعاء وهو أدنى مستوياته منذ أواخر ابريل 2017.

وارتفع سهم مجموعة سوفت بنك ذو الثقل عل المؤشر 4.7 بالمئة وصعد سهم فاست للتجزئة 1.3 بالمئة.

وقفز المؤشر داو جونز الصناعي الأمريكي أكثر من ألف نقطة للمرة الأولى الليلة الماضية ليقود انتعاشا واسع النطاق في الأسواق الأمريكية بعد تقرير أظهر مبيعات عطلات قوية مما ساعد على تهدئة المخاوف بشأن صحة الاقتصاد في الولايات المتحدة.

وقال سويتشيرو مونجي كبير الاقتصاديين لدى دايوا اس.بي للاستثمارات "الأسهم اليابانية قد تكون مرتفعة اليوم، لكن في ظل تقلبات السوق الشديدة هذه، فإن غدا قد يكون قصة مختلفة تماما.

"الأسهم تصعد وتهبط في معاملات هزيلة بسبب العطلات، وسيتطلب الأمر عودة مستثمرين كثيرين العام القادم كي تلملم السوق شتات نفسها."

وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مرتفعا 4.9 بالمئة إلى 1501.63 نقطة إثر انخفاضه إلى 1408.89 نقطة يوم الأربعاء وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر تشرين الثاني 2016.