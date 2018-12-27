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أخبار الشركات- محلية

"سامبا" توصي بتوزيع 2.324 مليار ريال أرباح نقدية عن النصف الثاني

"الاقتصادية" من الرياض

أوصت مجموعة سامبا المالية بتوزيع 2.324 مليار ريال أرباح نقدية على مساهمي المجموعة عن النصف الثاني لعام 2018، حيث بلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 2 مليار سهم لتصبح حصة السهم من التوزيع ريال واحد، ونسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 10%.

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