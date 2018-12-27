"ساب" يوصي بتوزيع 1.5 مليار ريال أرباح نقدية عن النصف الثاني لعام 2018

أوصى البنك السعودي البريطاني "ساب" بتوزيع 1.5 مليار ريال الأرباح النقدية للمساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، حيث بلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 1.5 مليار سهم وحصة السهم من التوزيع 1.00 ريال للسهم الواحد بعد خصم الزكاة، ونسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 10%.