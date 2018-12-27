"السعودية للأسماك" توافق على تخفيض رأس مال الشركة

وافقت الشركة السعودية للأسماك على توصية مجلس إدارة الشركة على تخفيض رأس مال الشركة من 200,000,000 ريال سعودي إلى 101,100,000 ريال سعودي، بنسبة انخفاض قدرها 49.45%، ويعود سبب تخفيض رأس المال إلى إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء مبلغ وقدرة 98,900,000 ريال سعودي من الخسائر المتراكمة وذلك تماشياً مع نظام الشركات، وسوف يتم تخفيض رأس المال من خلال إلغاء 9,890,000 سهم بحيث يتم إلغاء سهم مقابل كل 2.0222 سهم مملوك.

وقالت الشركة بأنه نتيجة لذلك سيتم تخفيض عدد الأسهم المصدرة من 20,000,000 سهم إلى 10,110,000 سهم، ويعود سبب تخفيض رأس المال لإطفاء الخسائر المتراكمة للشركة ولا يوجد أي تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على التزامات الشركة المالية وسيكون قرار التخفيض نافذا على جميع مساهمي الشركة المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية، بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة الغير عادية الذي صدر فيه قرار التخفيض.