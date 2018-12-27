"أسمنت القصيم" توصي بتوزيع أرباح نقدية عن الربع الرابع لعام 2018

أوصى مجلس إدارة شركة اسمنت القصيم بتوزيع 45000000 ريالا أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الرابع من عام 2018، حيث بلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 90000000 سهم وبلغت نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.

وقالت الشركة بأن تاريخ الأحقية سيكون يوم الأربعاء 26-12-2018، وتاريخ التوزيع يوم الثلاثاء 15-01-2019.