الأسهم السعودية تفقد 6 نقاط .. والسيولة تهبط إلى أدنى مستوى في 4 أشهر

تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الثانية بنحو ست نقاط لتغلق عند 7710 نقاط، وسط تسجيل السيولة أدنى مستوى منذ أربعة أشهر.وتباين أداء القطاعات وتراجع السيولة دون ملياري ريال أدى إلى تراجع مدى التذبذب والاستقرار في الأداء، الذي يظهر منه ترقب المتعاملين لمستجدات أو تطورات جديدة خاصة في تحركات أسعار النفط، أو ظهور بيانات دخول مستثمرين أجانب إلى السوق، أو أخبار جوهرية تصدرها الشركات من بينها التوزيعات النقدية.والسوق مستمرة في التداول دون متوسطاتها ما يعطي إشارات سلبية، لذا من المهم تجاوز مستوى 7800 نقطة، حيث تجاوز مستويات متوسط 200 يوم عند 7950 نقطة سيزيد شهية المخاطرة، ما يدفع بنشاط أكبر في السيولة ومدى التذبذب.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام عند 7717 نقطة، تداولت السوق بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 7740 نقطة رابحة 0.29 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7698 نقطة فاقدا 0.25 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7710 نقاط فاقدا ست نقاط. وتراجعت السيولة 25 في المائة بنحو 636 مليون ريال لتصل إلى 1.8 مليار ريال، بمعدل 23 ألف ريال. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 23 في المائة بنحو 26 مليون سهم متداول لتصل إلى 88 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.16 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 18 في المائة بنحو 16 ألف صفقة لتصل إلى 77 ألف صفقة.أداء القطاعاتتراجعت سبعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة "تجزئة الأغذية" بنسبة 0.62 في المائة، يليه "الاتصالات" بنسبة 0.58 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 0.43 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "الإعلام والترفيه" بنسبة 0.87 في المائة، يليه "الأدوية" بنسبة 0.86 في المائة، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" بنسبة 0.77 في المائة.وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 19 في المائة بقيمة 351 مليون ريال، يليه "المصارف" بنسبة 18 في المائة بقيمة 326 مليون ريال، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنسبة 13 في المائة بقيمة 237 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "الكابلات" بالنسبة القصوى ليغلق عند 36.45 ريال، يليه "الأسماك" بالنسبة القصوى ليغلق عند 36 ريالا، وحل ثالثا "أنعام القابضة" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 14.06 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "عناية" بنسبة 4.3 في المائة ليغلق عند 23.20 ريال، يليه "زين السعودية" بنسبة 2.2 في المائة ليغلق عند ثمانية ريالات، وحل ثالثا "بي سي آي" بنسبة 1.6 في المائة ليغلق عند 21.90 ريال.وكان الأعلى تداولا "الأسماك" بنسبة 11 في المائة بقيمة 198 مليون ريال، يليه "سابك" بقيمة 136 مليون ريال بنسبة 8 في المائة، وحل ثالثا "الإنماء" بنسبة 7 في المائة بقيمة 127 مليون ريال.*وحدة التقارير الاقتصادية