«نمو» تتراجع إلى 2400 نقطة.. وقيم التداول عند 1.7 مليون ريال

تراجعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 0.57 في المائة لتغلق عند 2400 نقطة فاقدة 13 نقطة. وارتفعت قيم التداول 156 في المائة لتصل إلى 1.7 مليون ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 8.5 ألف ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 161 في المائة إلى 127 ألف سهم، بمعدل تدوير 0.76 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 93 في المائة إلى 201 صفقة. وتراجعت خمسة أسهم مقابل ارتفاع ثلاثة أسهم واستقرار البقية. وتصدر المرتفعة "العمران" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 18 ريال، يليه "باعظيم" بنسبة 1.7 في المائة ليغلق عند 29.50 ريال، وحل ثالثا "ثوب الأصيل" بنسبة 1.7 في المائة ليغلق عند 20.34 ريال. بينما تصدر المتراجعة "بحر العرب" بنسبة 7.5 في المائة ليغلق عند 11.10 ريال، يليه "ريدان" بنسبة 6.8 في المائة ليغلق عند 13.40 ريال، وحل ثالثا "التطويرية الغذائية" بنسبة 4.2 في المائة ليغلق عند 57.50 ريال.