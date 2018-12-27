أسعار المنازل الأمريكية تسجل أطول موجة تباطؤ منذ 2014

تباطأ نمو أسعار المنازل في 20 مدينة أمريكية خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وذلك للشهر السابع على التوالي، في أطول سلسلة تباطؤ منذ عام 2014.ونقلت "الألمانية"، عن وكالة أنباء "بلومبيرج" الأمريكية، أن هذا التباطؤ يشير إلى ضعف الطلب وسط ارتفاع أسعار الرهن العقاري، وقيمة العقارات.وزادت أسعار المنازل في 20 مدينة أمريكية بنسبة 5 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، على أساس سنوي، مقابل 5.2 في المائة في شهر أيلول (سبتمبر)، وفقا لتقرير مؤشر "ستاندرد آند بورز - كايس شيللر".وكان مختصون قد توقعوا في مسح أجرته "بلومبيرج" نموا بنسبة 4.9 في المائة، وعلى مستوى الولايات المتحدة، حققت أسعار المنازل نموا بنسبة 5.5 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2017 وهذه هي النسبة نفسها التي تحققت في أيلول (سبتمبر) 2018.ووفقا للتقرير، سجلت مدينة "لاس فيجاس" أعلى معدل صعود لأسعار المنازل بنسبة 12.8 في المائة، تليها سان فرانسيسكو، بنحو 7.9 في المائة، ثم "فينيكس"، 7.7 في المائة. وبلغ متوسط سعر المنزل في الـ20 مدينة 213.89 ألف دولار خلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. فيما نمت أسعار المنازل على الصعيد الوطني في الولايات المتحدة بنسبة 5.5 في المائة خلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وهي زيادة نفسها الشهر السابق له.