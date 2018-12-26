بنمو 9 % .. المنافذ السعودية تعيد تصدير سلع بـ 24 مليار ريال في 9 أشهر

بلغت قيمة السلع المعاد تصديرها منذ بداية العام حتى نهاية الربع الثالث نحو 24.5 مليار ريال (6.41 مليار دولار)، مقارنة بنحو 22 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.وتعرف السلع المعاد تصديرها بأنها عبارة عن بضائع سبق استيرادها وأجري عليها كافة الإجراءات الجمركية، ومن ثم أعيد تصديرها دون إجراء تعديل واضح عليها.وبحسب تحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات رسمية، فقد نمت السلع المعاد تصديرها خلال الفترة بنحو 9.2 في المائة بما يعادل 2.03 مليار ريال.ويرجع هذا الارتفاع إلى النمو المسجل خلال الربع الثالث، إذ بلغت خلاله نحو 8.23 مليار ريال بنمو 23.8 في المائة مقارنة بنحو 6.65 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.وتشكل السلع المعاد تصديرها منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث نحو 2.95 في المائة من إجمالي الصادرات البالغة 816.86 مليار ريال، مقارنة بنحو 3.7 في المائة من إجمالي الصادرات البالغة 591.6 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي.وتسعى السعودية من خلال "رؤية المملكة 2030 " إلى استغلال موقعها الجغرافي الذي يقع ملتقى أهم طرق التجارة العالمية من خلال زيادة تدفق التجارة العالمية بين أسيا وأوروبا وإفريقيا وتعظيم المكاسب الاقتصادية جراء ذلك.وكانت الوجهات الرئيسة للسلع المعاد تصديرها نحو خمس دول وهي الإمارات والبحرين والصين وكل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، تصدرت الإمارات بنحو 35.6 في المائة بما يعادل 8.55 مليار ريال من أصل 24.05 مليار ريال.وكان حجم السلع المعاد تصديرها للعام الماضي 2017 بلغ 32.34 مليار ريال، نمت بنحو 8.4 في المائة عن العام السابق له البالغة 29.8 مليار ريال، فيما كانت حجم لعام 2015 نحو 32.2 مليار ريال.*وحدة التقارير الاقتصادية