تراجع شهية المخاطرة يقفز بالذهب إلى أعلى مستوى في 6 أشهر

قفزت أسعار الذهب لأعلى مستوى في ستة أشهر اليوم بفعل مخاوف بشأن النمو العالمي وإغلاق جزئي للحكومة الأمريكية، ما عزز العزوف عن المخاطرة ودفع المستثمرين للإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن.وبحسب "رويترز"، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 1273.71 دولار للأوقية (الأونصة)، وارتفع المعدن إلى 1274.68 دولار في المعاملات المبكرة وهو أعلى مستوى منذ 20 حزيران (يونيو) الماضي.وزادت العقود الأمريكية الآجلة 0.5 في المائة إلى 1277.6 دولار للأوقية، وقال يويتشي إيكميزو مدير فرع طوكيو في بنك "آي.سي.بي.سي ستاندرد" إن القلق يساور المستثمرين بشأن النمو الاقتصادي العالمي ولذا يقبلون على الأصول الآمنة مثل الذهب مضيفا أن موجة البيع الحادة في أسواق الأسهم دفعت المعدن النفيس للارتفاع أيضا.وزاد السعر الفوري للفضة 0.9 في المائة إلى 14.86 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.6 في المائة إلى 787.49 دولار للأوقية وصعد البلاديوم 0.1 في المائة إلى 1244.60 دولار للأوقية.وارتفع الدولار مقابل اليورو مع صعود الأسهم الأمريكية من أدنى مستوى في 20 شهرا، على الرغم من الضبابية التي تكتنف إغلاق الحكومة الأمريكية والسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.وفتحت بورصة وول ستريت مرتفعة بعد هبوط لجلسات قليلة جعل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي على حافة الانحدار إلى مستويات بالغة التدني وسط مخاوف بشأن تباطؤ النمو.وزاد مؤشر الدولار 0.20 في المائة إلى 96.747 مقابل سلة تضم ست عملات كبرى، وهذا المستوى دون الأعلى في عام ونصف العام الذي بلغ 97.711 في 14 كانون الأول (ديسمبر).