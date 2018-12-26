الأسهم الأمريكية تصعد بعد 4 جلسات من الهبوط .. وتغطية مراكز تدعم "نيكاي"

ارتفعت الأسهم الأمريكية عند الافتتاح اليوم بقيادة أسهم التكنولوجيا والتجزئة بعد هبوط لجلسات قليلة جعل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي على حافة الانحدار إلى مستويات بالغة التدني.وأثناء التعاملات ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 239 نقطة، أو ما يعادل 1.1 في المائة إلى 22038 نقطة. وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو 28 نقطة أو 1.22 في المائة إلى 2380 نقطة. وصعد مؤشر ناسداك المجمع 110 نقاط، أو 1.79 في المائة إلى 6305 نقاط.وفي آسي، أغلق مؤشر نيكاي الياباني، الذي هوى إلى نطاق المضاربة على انخفاض الأسعار في الجلسة السابقة، مرتفعا بعد تأرجح أمس، مدعوما بتغطية مراكز مدينة.وختم المؤشر القياسي معاملات اليوم مرتفعا 0.89 في المائة إلى 19327.06 نقطة، لينتعش بصعوبة من تهاويه 5.01 في المائة أمس الأول - وهو أشد انخفاض ليوم واحد في أكثر من عامين.وأفرزت عمليات البيع الواسع تراجعا بنحو 21 في المائة عن ذروة 27 عاما المسجلة في أوائل تشرين الأول (أكتوبر) ليستمر المؤشر داخل نطاق المراهنة على النزول الذي دخله اليوم السابق.وتأرجح "نيكاي" في معاملات ما بعد الظهر، حيث تحول إلى خسائر وصلت في وقت ما إلى أكثر من 1 في المائة، ثم عاود الارتفاع في أواخر المعاملات ليغلق على صعود.وأغلق مؤشر توبكس الأوسع نطاقا مرتفعا 1.12 في المائة إلى 1431.47 نقطة، لكنه يظل منخفضا 25.1 في المائة عن ذروة 1911.31 نقطة المسجلة في أواخر كانون الثاني (يناير).وتتجه أسواق الأسهم العالمية صوب نهاية السنة تظللها غيوم كثيفة بفعل تخوف المستثمرين بشأن النمو الاقتصادي والضبابية السياسية في الولايات المتحدة. وانتعشت بعض الأسهم اليابانية ذات الثقل أمس مدعومة بما قال المحللون إنه تغطية مراكز مدينة ليصعد سهم "تويوتا موتور" 1.1 في المائة و"سوني كورب" 2.1 في المائة و"نينتندو" 1.2 في المائة.