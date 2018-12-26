هيئة المهندسين تدشن خدمة طباعة شهادات الاعتماد الفنيين والمهندسين إلكترونيا

دشنت الهيئة السعودية للمهندسين في مقر الهيئة بالرياض اليوم خدمة طباعة شهادات الاعتماد المهني للمهندسين والفنيين عن بعد. وأوضح المهندس فرحان الشمري أمين عام الهيئة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود سعي الهيئة لتحقيق أحد أهدافها الإستراتيجية لتقديم خدماتها الالكترونية باستخدام أحدث النظم المتطوره في مجال تقنية المعلومات لزيادة نطاق خدماتها والرفع من مستوى جودتها إضافة إلى إنجاز واحدة من أعمال أعضاء الهيئة بكل يسر وسهولة.

وأكد الشمري أن تدشين شهادات الاعتماد للمهندسين والمهندسات والفنيين والأخصائيين والأخصائيات في المملكة وخارجها هي خدمة تمكنهم من الاستفادة من الخدمات الالكترونية التي تقدمها بطريقة سلسة ومرنة وفي وقت قصير التي تمكن أي مهندس أو مهندسة أو فني أو أخصائي أو أخصائية من طباعة شهادة الاعتماد من أي مكان في العالم بطريقة آمنه وموثوقة دون الحاجة إلى القدوم الى الهيئة أو فروعها. وبين أين عام الهيئة أن هذه الخطوة إضافة مميزة للخدمات الالكترونية المتطورة التي قدمتها الهيئة في فترة سابقة لعدد من الخدمات مثل خدمتي "اجتياز" و"أفكار وابتكار" وخدمة "توصيل الوثائق" وغيرها من الخدمات.