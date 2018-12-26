"روسنفت": قرار الفائدة الأمريكي يؤثر على أسعار النفط



قال إيجور سيتشن رئيس شركة النفط الروسية العملاقة روسنفت اليوم الأربعاء إن هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية يرتبط بدرجة كبيرة بالرفع الجديد لسعر الفائدة الذي أعلنه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع الماضي.

وأضاف سيتشن، أنه يتوقع أن تكون أسعار النفط بين 50 و53 دولارا للبرميل في العام المقبل "في إطار تصور محافظ".

وهبطت أسعار النفط بأكثر من الثلث خلال الربع الجاري وحومت فوق 50 دولارا للبرميل بقليل بفعل محاوف بشأن الاقتصاد العالمي، على الرغم من اتفاق عالمي أُبرم في وقت سابق من الشهر الجاري لخفض إنتاج النفط.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية للمرة الرابعة هذا العام إلى نطاق بين 2.25 و2.50 بالمئة.

وأبلغ سيتشن الصحفيين في الكرملين قبل اجتماع بين بوتين ورجال أعمال روس بارزين قائلا "هذا العامل هو الأساسي، وله أثر على سعر (النفط)".

وقال سيتشن، إن حقيقة أن الولايات المتحدة ليست طرفا في الاتفاق العالمي ضغطت أيضا على أسعار النفط. وتتجه الولايات المتحدة لتصدر قائمة أكبر منتجي النفط في العالم.