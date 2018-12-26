إمارة الرياض : ضبط وافد يدّعي قدرته على مضاعفة الأموال بطرق باطلة

صرح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة الرياض أنه وبناء على توجيهات الأمير فيصل بن بندر أمير الرياض والأمير محمد بن عبدالرحمن نائب أمير المنطقة لبذل الجهود المضاعفة للجنة المركزية واللجنة الميدانية لمتابعة مزاولي الرقية والطب الشعبي في التقصي ومتابعة المخالفين وضبطهم وإحالتهم للنيابة العامة وبناء على ماورد من معلومات مؤكدة عن قيام أحد الوافدين بادعاء الرقية الشرعية وادعاء جلب ومضاعفة الأموال بطرق باطلة واستنزاف مبالغ طائلة من أحد المواطنين بمبلغ وقدره (180 ألف ريال) فقد تمكنت اللجنة الميدانية مع الجهات الأمنية من ضبط الوافد وإحالته للنيابة العامة. وإمارة منطقة الرياض إذ تعلن ذلك لتحذر كل من تسول له نفسه للقيام بمثل هذه الممارسات المخالفة بأنه سيتم التعامل معه بكل حزم وفي الوقت نفسه تحذر من الانخداع بهؤلاء أو تصديقهم أو التعامل معهم . والله ولي التوفيق.
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