أنت هنا

أخبار الشركات- محلية

إعادة تأهيل "تكافل الراجحي" لدى "مجلس الضمان الصحي" لمدة 3 سنوات

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت شركة الراجحي للتأمين التعاوني "تكافل الراجحي" استلامها خطاب الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني المتضمن إعادة تأهيل الشركة لدى المجلس. وقالت الشركة في بيان لها على "تداول" إنها تلقت الخطاب في تاريخ 26 ديسمبر 2018 ويتضمن إعادة التأهيل لمدة 3 سنوات بدءا من تاريخ 3 يناير 2019.

إنشرها

أضف تعليق

﻿

المزيد من أخبار الشركات- محلية