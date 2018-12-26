أعلنت شركة الراجحي للتأمين التعاوني "تكافل الراجحي" استلامها خطاب الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني المتضمن إعادة تأهيل الشركة لدى المجلس. وقالت الشركة في بيان لها على "تداول" إنها تلقت الخطاب في تاريخ 26 ديسمبر 2018 ويتضمن إعادة التأهيل لمدة 3 سنوات بدءا من تاريخ 3 يناير 2019.
- إعادة تأهيل "تكافل الراجحي" لدى "مجلس الضمان الصحي" لمدة 3 سنوات
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