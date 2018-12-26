نائب أمير الرياض يفتتح معرض الاستثمار من المنزل "منتجون 6"

افتتح الأمير محمد بن عبدالرحمن نائب أمير الرياض اليوم معرض الاستثمار من المنزل "منتجون 6" معلنا انطلاقة فعاليته الذي تنظمه غرفة الرياض بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة 26 - 31 ديسمبر 2018. وكان في استقباله لدى وصوله حمد الشويعر والمهندس منصور الشثري نائبا رئيس مجلس إدارة الغرفة وعدد من أعضاء مجلس الإدارة ورجال الأعمال. وتجول الأمير محمد بن عبدالرحمن في أرجاء المعرض واستمع إلى شرح حول أهداف ومكونات المعرض واطلع على المنتجات المعروضة. مؤكدا أهمية تدعيم هذه الأنشطة وتوفير بيئة خصبة أمام هذه الاستثمارات بما يسهم في تعزيز الاستثمارات الصغيرة وتنميتها. من جانبه أشاد الشويعر برعاية أمير الرياض ونائبه للمعرض وعدها دعما وتشجيعا كبيرين منهما للاستثمار من المنزل. مؤكدا أن هذه الرعاية ستعطي دعما وقوة للمعرض وتعزز فرص نجاحه.

من جهتها أكدت هدى الجريسي رئيسة لجنة الاستثمار من المنزل بالغرفة أن الغرفة تولي جل اهتمامها بهذا المعرض حيث توفر للمشاركات أجنحة بدون مقابل لعرض وبيع منتجاتهن. مبينة أن "منتجون" نجح في إشاعة وتعزيز ثقافة العمل والإنتاج من المنزل في المجتمع عبر سنواته السابقة حيث هيأ فرصة قوية لإقامة مشروعات ناجحة قادرة على البقاء ولديها فرصة للاستمرارية والتوسع لتتحول لمشروعات متوسطة وكبيرة. وأفادت أن المعرض يتضمن مئات المعروضات تشتمل منتجات إبداعية وتراثية والمشغولات والحرف اليدوية والأكلات الشعبية إضافة إلى منتجات الموضة والأزياء والتجميل أعمال التصميم والطباعة والفنون والترفيه وتنسيق الحفلات وهندسة الديكور والعطور والبخور وخدمات التسويق والتقنية والاستشارية. مشيرة إلى أن "منتجون" يمثل فرصة لعقد شراكات واتفاقات مع الجهات الداعمة والمنشآت الرائدة في القطاع الخاص لتبني أفكار ومنتجات المشاركين بالعرض والإسهام في تسويقها ودعمها.