"السوق المالية السعودية" تعدل وقت افتتاح التداول في سوق الصكوك والسندات

أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) عن صدور قرار مجلس إدارتها بالموافقة على تعديل (إجراءات التداول والعضوية). وأوضحت في بيان لها اليوم أن هذا التعديل يترتب عليه تغيير وقت افتتاح التداول في سوق الصكوك والسندات ليصبح الساعة الـ 10 صباحا بدلا من الـ 11:30 صباحا وذلك ابتداءً من يوم الأحد 30/4/1440 الموافق 6/1/2019 ليصبح الجدول الزمني للتداول في سوق الصكوك والسندات كالتالي :

الجلسة الأولى (مزاد الافتتاح) : من 9:30 صباحا إلى 10:00 صباحا.

الجلسة الثانية (السوق مفتوح - تنفيذ) : من 10:00 صباحا إلى 3:00 مساء.

الجلسة الثالثة (السوق مغلق) : من 3:00 مساء إلى 4:00 مساء.