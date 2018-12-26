رفض دعوى "ساسكو" ضد "أمانة جدة" بخصوص تسليمها مواقع في المحافظة

أعلنت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو" أنها تسلمت أمس من مكتب محامي الشركة "مكتب الدكتور أسامة القحطاني" إفادة بصدور حكم الاستئناف في دعوى الشركة ضد أمانة جدة بخصوص امتناع الأمانة عن تسليمها بعض القطع في محافظة جدة. وقالت الشركة في بيان لها على "تداول" إن الحكم تضمن إلغاء الحكم السابق والصادر من الدائرة الإدارية الثانية بالمحكمة الإدارية بجدة في مايو 2018 والمتضمن إلزام الأمانة بتسليم 4 مواقع في جدة إلى شركة "ساسكو". وأضافت أن الحكم اشتمل على رفض الدعوى المرفوعة من الشركة ضد أمانة جدة. مشيرة إلى أنه تم إرجاء إعلان هذا الحكم لحين الانتهاء من التشاور مع الجهات ذات العلاقة. وبينت الشركة أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي المترتب على هذه القضية في الوقت الحاضر، مشيرة إلى أنها ستقوم بالإعلان لاحقاً عن أي تطورات جوهرية في هذا الشأن، مؤكدة أنه لا توجد تكاليف مرتبطة بهذا الحدث.
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