هيئة السوق تدرس طلبات ترخيص عدة شركات في التقنيات المالية

تدرس هيئة السوق المالية منح تراخيص لعدة شركات في مجال التقنيات المالية ( الفنتك ) وبدأت الهيئة في استقبال طلبات الحصول على تصريح تجربة التقنية المالية ضمن مختبر التقنية المالية للمرة الثانية هذا العام حيث كانت قد فتحت الباب للحصول على التراخيص للمرة الاولى في بداية العام من يناير وحتى مارس 2018

وقالت لـ "الاقتصادية" نجود المليك المدير العام لفنتك السعودية ؛ الان نحن في المراحل التجريبية الثانية لهيئة السوق المالية لاستقبال طلبات الشركات الراغبة في دخول مجال التقنيات المالية ضمن مجالات التمويل الجماعي والإقراض الجماعي ، ومؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" ستفتح المرحلة التجريبية الثانية في بداية يناير القادم 2019

وإضافة المليك ؛ لدينا العديد من التشريعات التي هي تحت الدراسة سواء مع مؤسسة النقد او هيئة السوق المالية ، منها تشريعات للمحفظة الرقمية وكذلك دراسة تشريعات وأنظمة قوانين المدفوعات الرقمية لفتح المجال للقطاع الخاص وأكملت " هذا سيخول اكبر قدر من موفرين الخدمات ومنهم الشركات في مجال المدفوعات مبينة ان دخول شركات القطاع الخاص في هذا النشاط يعتبر حدث صحي للسوق من حيث المنافسة والاستثمار والابتكار.

وتوقعت المليك ؛ ان تستمر هذه الفترة التجريبية قبل اطلاق التشريعات بشكل حتى نهاية الربع الثالث من عام 2019 . ، مبينة ؛ ان المرحلة التجريبية مهمة جدا للبرامج والحلول التقنية التي تطلق لأول مرة في المملكة بحيث يتم تجربتها وملاحظة جميع الثغرات ونقاط الضعف او حتى المخاطر التي قد تواجه اصحاب هذه الاعمال او المشرعين ، ومن ثم اطلاق التشريعات بشكل رسمي .

وإشارت الى ؛ ان اطلاق بعض المشاريع الحكومية للتخصيص خلال الربع الاول من عام 2019 يساهم في زيادة الفرص لرواد التقنية خصوصا للمتخصصين في هذه القطاعات "وبدل من ان يكون هناك اشخاص باحثين عن العمل سيخلقون العمل ويخلقون الفرص وإيجاد الحلول للمشاكل التي تواجههم من خلال التقنية ومن ضمنها التقنيات المالية "

وحول دور فنتك السعودية والتي هي احد مبادرة مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في هذا القطاع ، قالت ؛ دورنا هو دعم وتحفيز قطاع التقنيات المالية من خلال ربطه مع القطاع الخاص والقطاع العام مبينا ان الهدف الاساسي هو العمل مع البنوك والجهات التعليمية والتشريعية والمستثمرين ورواد الاعمال وأصحاب الشركات الناشئة في التخصصات التي تدعم تطور القطاع المالي .

وحول دور البنوك في تطوير القاع المالي قالت المليك ؛ البنوك من المؤسسات التي لها دور اساسي في الاقتصاد الوطني ولها دور جدا كبير في الدعم والمشاركة وتبني بعض الافكار في هذا القطاع ، ورأينا العديد من البنوك قامت بطرح عدة مبادرات في هذا الشائن سواء في المشاركة او بالاستثمار او تبني بعض الافكار , واليوم اصبحت بعض البنوك تغير بعض منتجاتها بحيث ان تكون فيها اكثر تقنية لتستفيد من الفرص المتاحة .

وختمت المليك ؛ التحديات اليوم بالنسبة لنا هي بناء القدرات وحث الفكر الريادي ودفع رواد الاعمال لإنتاج افكار تجارية مبتكرة تبدأ بحل مشكلة اكثر من كونها افكار تجارية تقليدية ، ونحن الان في بحث وخلق الافكار المبدعه والخلاقة للنهوض في الثورة التقنية وجعل المملكة العربية السعودية وجهة في المنطقة وفي العالم في تقنيات الفنتك .