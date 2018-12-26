كاريكاتير 2018/12/26

كاريكاتير
- اندماج «الأهلي» و«الرياض» المحتمل يؤسس أكبر مصرف سعودي.. يستحوذ على ثلث القطاع
- السعودية تحظر استيراد ثمار الرمان الطازج من اليمن بسبب المبيدات
- عنصر غذائي تجنب تناوله على الإفطار إذا كنت تريد فقدان الوزن
- ترسية إنشاء محطتين للتحلية في الخبر والجبيل بتكلفة 4 مليارات ريال
- ممثل صيني شهير يتخلى عن 700 مليون دولار
- البداح: كبرى الشركات العالمية بدأت بنقل أعمالها إلى مناطق الإيداع في المملكة
- الصندوق السيادي الروسي يدرس الاستثمار في مشروع للغاز مع أرامكو
- "بانانا 6" يهدد "موزة" نوكيا بسعر وخصائص رائعة
- وزير الطاقة الروسي: ربحنا 120 مليار دولار إضافية من الاتفاق مع أوبك
- ترمب يواصل انتقاداته لمجلس الاحتياط الاتحادي
أضف تعليق