إطلاق المرحلة الثانية لتصاريح التقنية المالية في «هيئة السوق».. يناير المقبل

قالت نجود المليك؛ المدير العام لمبادرة فنتك السعودية الخاصة بتحفيز مجال التقنية المالية، إنه سيتم إطلاق المرحلة التجريبية الثانية لاستقبال هيئة السوق المالية طلبات الشركات الراغبة في دخول مجال التقنيات المالية، ضمن مجالات التمويل الجماعي والإقراض الجماعي، كانون الثاني (يناير) المقبل.وقالت المليك لـ"الاقتصادية" إن هيئة السوق المالية تدرس منح تراخيص لعدة شركات في مجال التقنيات المالية (الفنتك)، بعد استقبال طلبات الحصول على تصريح تجربة التقنية المالية، مبينة أنه تم فتح الباب للحصول على التراخيص للمرة الأولى خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) حتى آذار (مارس) 2018.وأضافت، "لدينا عديد من التشريعات تحت الدراسة سواء مع مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أو هيئة السوق المالية، منها تشريعات للمحفظة الرقمية وكذلك ما يخص قوانين المدفوعات الرقمية لفتح المجال للقطاع الخاص".وأوضحت، أن هذا سيخول أكبر قدر من موفري الخدمات ومنهم الشركات في مجال المدفوعات، مبينة أن دخول شركات القطاع الخاص في هذا النشاط، يعد حدثا صحيا للسوق من حيث المنافسة والاستثمار والابتكار.وتوقعت المليك أن تستمر الفترة التجريبية قبل إطلاق التشريعات حتى نهاية الربع الثالث من عام 2019، مبينة أن المرحلة التجريبية مهمة جدا للبرامج والحلول التقنية التي تطلق لأول مرة في المملكة بحيث يتم تجربتها وملاحظة جميع الثغرات ونقاط الضعف أو المخاطر التي قد تواجه أصحاب هذه الأعمال أو المشرعين، ومن ثم إطلاق التشريعات بشكل رسمي.وأوضحت المليك، أن إطلاق بعض المشاريع الحكومية للتخصيص خلال الربع الأول من العام الجاري 2019 يزيد الفرص لرواد التقنية خصوصا للمتخصصين في هذه القطاعات، وبدلا من أن يكون هناك أشخاص باحثون عن العمل، سيوجدون العمل والفرص والحلول للمشاكل التي تواجههم من خلال التقنية ومن ضمنها التقنيات المالية".وحول دور "فنتك السعودية" التي تعد مبادرة مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في هذا القطاع، قالت "دورنا هو دعم وتحفيز قطاع التقنيات المالية من خلال ربطه مع القطاع الخاص والقطاع العام"، مبينة أن الهدف الأساسي هو العمل مع المصارف والجهات التعليمية والتشريعية والمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة في التخصصات التي تدعم تطور القطاع المالي.وحول دور المصارف في تطوير القطاع المالي، قالت إن "المصارف من المؤسسات التي لها دور أساس في الاقتصاد الوطني ولها دور كبير جدا في الدعم والمشاركة وتبني الأفكار في القطاع، ورأينا عديدا منها طرحت عدة مبادرات في هذا الشأن سواء في المشاركة أو بالاستثمار أو تبني بعض الأفكار، واليوم أصبحت بعضها تغير منتجاتها لتكون أكثر تقنية واستفادة من الفرص المتاحة.وأشارت إلى أن التحديات تكمن في بناء القدرات وحث الفكر الريادي ودفع رواد الأعمال لإنتاج أفكار تجارية مبتكرة تبدأ بحل مشكلة أكثر من كونها أفكارا تجارية تقليدية، ونحن الآن في بحث وإيجاد الأفكار المبدعة والخلاقة للنهوض في الثورة التقنية وجعل المملكة وجهة في المنطقة وفي العالم في تقنيات "الفنتك".