الأسهم السعودية تحافظ على مستويات 7700 نقطة رغم ضغوط تراجع النفط

تراجعت الأسهم السعودية بنحو 46 نقطة بنسبة 0.6 في المائة لتغلق عند 7717 نقطة، وجاء التراجع بضغط شبه جماعي من القطاعات على رأسها "المواد الأساسية". ويظهر من تراجع قطاع المواد الأساسية الضاغط على السوق تأثرها من انخفاض أسعار النفط الذي يثير المخاوف من حدوث تراجع في الاقتصاد العالمي يؤثر في الطلب على البتروكيماويات إضافة إلى تراجع أسعارها.السوق لا تزال تتداول دون متوسطاتها وهذا يعطي أداء فنيا سلبيا للسوق، لذا من المهم تجاوز 7800 نقطة للعودة نحو الإيجابية، وتجاوز مستويات متوسط 200 يوم عند 7950 نقطة سيزيد من شهية المخاطرة، ما يدفع بنشاط أكبر في السيولة ومدى التذبذب.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام عند 7764 نقطة، واتجه نحو أدنى نقطة في الجلسة عند 7677 نقطة فاقدا 1.12 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق عند 7717 نقطة فاقدا 46 نقطة بنسبة 0.6 في المائة. وتراجعت السيولة 5 في المائة بنحو 126 مليون ريال لتصل إلى 2.5 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 26 ألف ريال، بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 3 في المائة بنحو 3.7 مليون سهم لتصل إلى 114 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.21 في المائة. أما الصفقات فتراجعت 15 في المائة بنحو 16 ألف صفقة لتصل إلى 94 ألف صفقة.أداء القطاعاتارتفع قطاعا "المصارف" بنسبة 0.32 في المائة، و"إنتاج الأغذية" بنسبة 0.06 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الإعلام والترفيه" بنسبة 2 في المائة، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 1.9 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" بنسبة 1.6 في المائة.وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 27 في المائة بقيمة 663 مليون ريال، يليه "المصارف" بنسبة 25 في المائة بقيمة 607 ملايين ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 11 في المائة بقيمة 273 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "الرياض" بنسبة 8 في المائة ليغلق عند 19.54 ريال، يليه "ثمار" بنسبة 7.2 في المائة ليغلق عند 27.50 ريال، وحل ثالثا "عناية" بنسبة 4.5 في المائة ليغلق عند 24.24 ريال. في المقابل تصدر المتراجعة "التأمين العربية" بنسبة 5.9 في المائة ليغلق عند 16.56 ريال، يليه "العالمية" بنسبة 4.9 في المائة ليغلق عند 30 ريالا، وحل ثالثا "أليانز إس إف" بنسبة 4.7 في المائة ليغلق عند 30.30 ريال.وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بنسبة 10 في المائة بقيمة 253 مليون ريال، يليه "سابك" بقيمة 235 مليون ريال بنسبة 10 في المائة، وحل ثالثا "زين السعودية" بنسبة 6 في المائة بقيمة 144 مليون ريال.*وحدة التقارير الاقتصادية