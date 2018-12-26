«نمو» تصعد للجلسة الثانية .. والمؤشر عند 2414 نقطة

ارتفعت السوق الموازية "نمو" للجلسة الثانية لتغلق عند 2414 نقطة رابحة 1.6 في المائة بنحو 37 نقطة. وارتفعت قيم التداول 8 في المائة إلى 673 ألف ريال، بمعدل ستة آلاف ريال. بينما زادت الأسهم المتداولة 53 في المائة إلى 48 ألف سهم، بمعدل تدوير 0.29 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 31 في المائة إلى 104 صفقات. وارتفعت أربعة أسهم مقابل استقرار البقية. وتصدر المرتفعة "أبو معطي" بنسبة 6.6 في المائة ليغلق عند 11.30 ريال، يليه "بحر العرب" بنسبة 4.2 في المائة ليغلق عند 12 ريالا، وحل ثالثا "باعظيم" بنسبة 3.4 في المائة ليغلق عند 29 ريالا.
وكان الأعلى تداولا "أبو معطي" بقيمة 283 ألف ريال، يليه "ريدان" بقيمة 157 ألف ريال، وحل ثالثا "ثوب الأصيل" بقيمة 96 ألف ريال.
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