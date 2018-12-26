أزمة الميزانية تفاقم الانقسامات الأمريكية .. وترمب مصمم على تمويل الجدار

اتهم الديمقراطيون الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بدفع الولايات المتحدة إلى الفوضى، بدءا بالتقلبات المالية إلى شلل جزء من الإدارات الأمريكية، بينما لا يلوح أي مخرج فوري في الأفق بعد إغلاق عديد من الإدارات الفدرالية.وبحسب "الفرنسية"، فإنه منذ منتصف الجمعة الماضي، يتبادل الجمهوريون والديمقراطيون الاتهامات بشأن مأزق إقرار مشروع الميزانية الذي أدى إلى إغلاق جزئي للإدارات.وحجر العثرة هو تمويل بناء الجدار على طول الحدود مع المكسيك، الذي وعد به ترمب خلال حملته الانتخابية في 2016 ويعارضه الديمقراطيون بشدة.وقالت نانسي بيلوسي زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب ونظيرها في مجلس الشيوخ تشاك شومر "الرئيس ترمب يغرق البلاد في الفوضى".وأضافا في بيان مشترك أن "البورصة تتراجع بينما يخوض الرئيس حربا شخصية ضد الاحتياطي الفدرالي بعد إقالته وزير دفاعه".بدوره، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس، إن الإغلاق الجزئي للحكومة الاتحادية سيستمر إلى حين تلبية مطلبه بتوفير تمويل لبناء جدار حدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك، وفقا لـ"رويترز".وأكد ترمب، بعد حديث عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع القوات الأمريكية في الخارج، على قناعته بأنه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يرفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة للغاية.وكتب الرئيس الأمريكي في تغريدة أمس الأول على "تويتر" قبل ذلك "نحن نقوم أساسا بالبناء وبتجديد بضعة كيلومترات من الجدار انتهى بعضها. على الديمقراطيين إنهاء الإغلاق وإكمال التمويل".وبسبب أزمة الميزانية، قرر ترمب البقاء في واشنطن بدلا من أن يمضي عطلتي نهاية العام في منزله في فلوريدا كعادته، ويقوم بنشر التغريدات المتواصلة لتبرير سياسته.وبينما تثير آفاق نمو الاقتصاد الأول في العالم شكوكا وسجلت بورصة نيويوك تراجعا جديدا أمس الأول، هاجم ترمب الاحتياطي الفدرالي الأمريكي معتبرا أنه "المشكلة الوحيدة" لاقتصاد الولايات المتحدة.وبانتظار زوجته ميلانيا التي سافرت إلى فلوريدا أولا بدونه ثم عادت إلى واشنطن لتمضي العطلة إلى جانبه، سخر ترمب من وسائل الإعلام التي تحدثت عن عزلته.وكتب في تغريدة "أنا وحيد (مسكين أنا) في البيت الأبيض بانتظار أن يعود الديمقراطيون ويبرموا اتفاقا حول أمن الحدود الذي نحتاج إليه بشدة".واقترح الديمقراطيون أن يتم الإبقاء في ميزانية 2019 على مبلغ يتجاوز المليار دولار لتمويل إقامة حواجز وإجراءات مراقبة أخرى على الحدود مع المكسيك. لكن من غير الوارد لديهم تخصيص مبلغ خمسة مليارات دولار "للجدار" الذي لا يريده ترمب سوى لإرضاء مؤيديه، كما يؤكدون.وقالت نانسي بيلوسي وتشاك شومر "طالما أن الرئيس يعمل بتوجيه من المحافظين المتشددين من الصعب أن نرى كيف يمكنه أن يقدم حلا يمر في مجلسي الشيوخ والنواب معا".ويحتفظ الجمهوريون حتى الثالث من كانون الثاني (يناير) المقبل بالأغلبية في الكونجرس لكنهم يحتاجون إلى ستين صوتا - أي لأصوات عدد من الديمقراطيين - في مجلس الشيوخ لتمرير القوانين المتعلقة بالموازنة. وفي نهاية المطاف يجب أن يوافق دونالد ترمب على أي حل.وفي مواجهة هذا الطريق المسدود، ذهب البرلمانيون للاحتفال بنهاية العام في دوائرهم. وحتى الآن لم يحدد أي موعد للتصويت غدا عندما يعود أعضاء مجلس الشيوخ إلى واشنطن.ومن نافذة مكتبه في البيت الأبيض، يمكن أن يلاحظ ترمب آثار "الإغلاق" الذي يؤثر في العديد من الوزارات ونحو 800 ألف موظف.ويشمل هذا الإغلاق الأمن الداخلي - الذي يدير الحدود - والشرطة الفدرالية والنقل والخزانة وكذلك الداخلية التي تشرف على المحميات الوطنية.وينطبق ذلك على المساحة الخضراء التي تمتد في وسط واشنطن وتسمى "ذي مول" وقد تكدست فيها أكوام القمامة أمس الأول.وأغلق الموقع الذي تقام فيه الشجرة الوطنية أمام البيت الأبيض في نهاية الأسبوع "بسبب توقف الميزانيات الفدرالية". لكن وسائل إعلام أمريكية قالت إن الشجرة ستضاء من جديد بفضل أموال خاصة.وأكد أندريا ليونسيني وزوجته روبرتا اللذان قدما من روما للسياحة، أنهما لم يتمكنا من زيارة عدد من المواقع. وقالت روبرتا "سنسافر إلى نيويوك نأمل أن نرى ما كنا نتطلع لزيارته".