الإغلاق الجزئي لمؤسسات الحكومة الأمريكية يدخل يومه الرابع

دخل الإغلاق الجزئي لمؤسسات الحكومة الاتحادية الأمريكية بسبب عدم تمرير موازنة العام المالي الحالي، يومه الرابع اليوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه توجد إشارة بسيطة إلى حتمية التوصل إلى تسوية للخلاف بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والمعارضة الديمقراطية في الكونجرس، في حين لا توجد أي مؤشرات علنية على تحقيق تقدم نحو تسوية الخلاف بشأن رغبة ترامب في تخصيص 5 مليارات دولار لتمويل مشروع بناء الجدار العازل على الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة، في حين يقترح الديمقراطيون إقامة جدار أمني بتكلفة 1.3 مليار دولار فقط.

يأتي ذلك فيما غادر أعضاء الكونجرس العاصمة الأمريكية نحو مدنهم وولاياتهم لقضاء عطلة عيد الميلاد، في حين ظل الرئيس ترمب في البيت الأبيض.

يذكر أن الغلق الجزئي الذي بدأ يوم السبت الماضي يؤثر على تسعة من 15 وزارة اتحادية وعشرات الوكالات ومئات الآلاف من العاملين في الحكومة.

ومن بين الإدارات التي تعاني من غياب التمويل وزارات العدل والأمن الداخلي والداخلية والخزانة، أما الوكالات المستقلة المتضررة من الغلق فتشمل هيئة الأوراق المالية.

في الوقت نفسه فإن حوالي 400 موظف حكومي اتحادي سيعملون بدون أجر في الوقت الراهن، في حين هناك 350 الف موظف حصلوا على إجازة بدون أجر لحين تمرير الموازنة.

من ناحيته لم يتمكن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم الثلاثاء من التنبؤ بانتهاء الإغلاق الجزئي لمؤسسات الحكومة الأمريكية، حيث لا يزال يصر على الحصول على تمويل لبناء جدار على الحدود الجنوبية مع المكسيك.

وأدلى ترمب بتصريحات متناقضة بشأن حجم الجدار الذي يريد بناءه ولا يزال من غير الواضح مدى استعداده للتوصل إلى تسوية مع الديمقراطيين في الكونجرس الذين يرفضون تمويل الجدار ويعتبرونه تحركا سياسيا وهدرا للمال.

وكان الرئيس قد طالب في البداية بـ5 مليارات دولار ولكن كل المؤشرات تشير إلى أنه يتحدث الآن عن مبلغ أقل.

وتحدث ترمب عن الإغلاق الذي وصل إلى يومه الرابع قائلا "سيستمر الإغلاق حتى نحصل على جدار، أو سياج، أو أيا كان ما يسمونه.. إنه حاجز ضد الأشخاص الذين يتدفقون على بلادنا".

وأعلن ترمب عن عقود جديدة لبناء جدار إلا أن التفاصيل لا تزال غامضة.