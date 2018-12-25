الكيان المحتمل باندماج «الأهلي» و«الرياض» الأكبر خليجيا في رأس المال وحقوق المساهمين

أظهر تحليل لـ"الاقتصادية" أن الكيان المصرفي المحتمل في حال إتمام صفقة اندماج مصرفي (الأهلي والرياض)، سيكون الأكبر خليجيا من حيث رأس المال، بنحو 60 مليار ريال (30 مليار ريال لكل بنك)، في الوقت الذي يعتبر فيه المصرفان الأعلى من حيث رأس المال محليا.

ووفقا لرصد وحدة التقارير الاقتصادية استند إلى القوائم المالية للمصارف الخليجية المدرجة في أسواق الأسهم المالية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 2018، فإن الكيان المحتمل سيكون الأول خليجيا أيضا من حيث قيمة حقوق المساهمين بنحو 92.25 مليار ريال، يليه "بنك أبوظبي الأول" بـ 91.13 مليار ريال.

ويعتبر البنك الأهلي أكبر البنوك السعودية من حيث حجم الأصول وحجم الأرباح، بينما "الرياض" الرابع من حيث حجم الأصول والخامس من حيث الأرباح.

وتسيطر حاليا المصارف السعودية على المراكز السبعة الأولى من حيث رأس المال خليجيا، يتصدرها "الأهلي" و"الرياض" بـ 30 مليار ريال لكل منهما، بعدهما "مجموعة سامبا المالية" بـ 20 مليار ريال، ثم "الراجحي" بـ 16.25 مليار ريال، ثم "ساب" و"مصرف الإنماء بـ 15 مليار ريال لكل منهما، ثم "السعودي الفرنسي" بنحو 12.05 مليار ريال.

وثامنا جاء "العربية المصرفية" في مملكة البحرين بـ 11.66 مليار ريال سعودي، و"البنك الأول" بـ 11.43 مليار ريال، ثم "أبوظبي الأول" بـ 11.13 مليار ريال، ثم "العربي الوطني" بعشرة مليارات ريال.

أما بعد اندماج كل من مصرفي "ساب والأول" و "الرياض والأهلي" سيكون الترتيب كالتالي: "الرياض والأهلي" أولا بنحو 60 مليار ريال، ثم "ساب والأول" بـ 20 مليار ريال، و"سامبا" بـ 20 مليار ريال، و"الراجحي" بـ 16.25 مليار ريال، و"الإنماء" بـ 15 مليار ريال، و"الفرنسي" 12.05 مليار ريال.

ويأتي بعد ذلك "العربية المصرفية" في البحرين بنحو 11.66 مليار ريال، و"أبوظبي الأول" بـ 11.13 مليار ريال، و"العربي الوطني" بعشرة مليارات ريال، و"قطر الوطني" بـ 9.51 مليار ريال سعودي.

وأعلن أخيرا كل من بنكي "الأول" و"ساب" عن نيتهما الاندماج وتمت الموافقة المبدئية على الاندماج لكن مجموع رأسمال البنكين تراجع من 26.43 مليار ريال (11.43 مليار ريال للأول و15 مليار ريال لساب) إلى 20 مليار ريال.

*وحدة التقارير الاقتصادية