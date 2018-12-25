2.8 % التضخم في المملكة خلال نوفمبر .. انكمش 0.2 % عن أكتوبر

ارتفع معدل التضخم في السعودية خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي 2.8 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مسجلا تضخما إيجابيا للشهر الثالث عشر على التوالي، بينما انكمش بنسبة 0.2 في المائة، مقارنة بأكتوبر الماضي.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، جاء ارتفاع التضخم في نوفمبر مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، نتيجة لارتفاع الرقم القياسي لأسعار النقل بنسبة 12 في المائة، والأغذية بنسبة 7.7 في المائة، والتبغ بنسبة 10.2 في المائة، والمطاعم والفنادق 8.6 في المائة.

ويعد معدل التضخم السنوي في نوفمبر الأعلى منذ مارس من العام الجاري، البالغ 2.8 في المائة. وتتوقع الحكومة السعودية أن يبلغ معدل التضخم 2.6 في المائة بنهاية العام الجاري 2018.

وسجل معدل التضخم 3 في المائة في شهري كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) 2018، ثم 2.8 في المائة في آذار (مارس)، و2.6 في المائة في نيسان (أبريل)، و2.3 في المائة في أيار (مايو)، و2.1 في المائة في حزيران (يونيو)، و2.3 في المائة في شهري تموز (يوليو) وآب (أغسطس)، و2.1 في المائة في أيلول (سبتمبر)، و2.4 في المائة في أكتوبر، وأخيرا 2.8 في المائة خلال نوفمبر.

يأتي ارتفاع التضخم منذ مطلع 2018 نتيجة تطبيق الضريبة الانتقائية بواقع 100 في المائة على التبغ ومشروبات الطاقة، و50 في المائة على المشروبات الغازية بدءا من تموز (يوليو) 2017، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات 5 في المائة، إضافة إلى تعديل أسعار الطاقة مطلع العام الجاري.

وعدلت الهيئة العامة للإحصاء أوزان "الأهمية النسبية" الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلك، مع تعديل سنة الأساس من 2007 إلى 2013.

وتم اختيار عام 2013 كسنة أساس، كونها تحقق الشروط المطلوبة من حيث الاستقرار وخلوها من الأزمات، كما أنها السنة التي تم فيها إجراء مسح إنفاق ودخل الأسرة.

وسجل التضخم معدلا إيجابيا شهرين فقط خلال 2017، بعد عشرة أشهر من الانكماش أو المعدلات السلبية.

وسجل معدل التضخم في كانون الثاني (يناير) 2017 نسبة - 0.4 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، و- 0.1 في المائة في شباط (فبراير)، و- 0.4 في المائة في آذار (مارس)، و- 0.6 في المائة في نيسان (أبريل)، و- 0.7 في المائة في أيار (مايو)، و- 0.4 في المائة في حزيران (يونيو)، و- 0.3 في المائة في تموز (يوليو)، و-0.1 في آب (أغسطس)، و-0.2 في تشرين الأول (أكتوبر)، ثم ارتفع 0.1 في المائة، و0.4 في المائة خلال تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر) 2017.

* وحدة التقارير الاقتصادية