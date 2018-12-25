الصندوق السيادي الروسي يدرس الاستثمار في مشروع للغاز مع أرامكو

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن كيريل ديمترييف رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي قوله اليوم الثلاثاء إن صندوق الثروة السيادي يدرس الاستثمار في مشروع الغاز الطبيعي المسال 2 بالمنطقة القطبية الشمالية مع شركة أرامكو السعودية.

كانت مصادر مطلعة أبلغت رويترز الأسبوع الماضي بأن صندوق الاستثمار المباشر الروسي وأرامكو وميتسوي آند كو اليابانية يجرون مباحثات لشراء حصص في مشروع الغاز الطبيعي المسال 2 بالمنطقة القطبية الشمالية التابع لنوفاتك.

