ترمب يواصل انتقاداته لمجلس الاحتياط الاتحادي

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انتقاداته لمجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي اليوم الثلاثاء، على خلفية قرار المجلس في الأسبوع الماضي زيادة سعر الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية.

وقال ترمب في الاحتفال بعيد الميلاد وفقا للتقويم الغربي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض "إنهم (مسؤولو مجلس الاحتياط الاتحادي) يرفعون الفائدة بسرعة مفرطة. هذا هو رأيي".

كان مجلس الاحتياط قد قال في الأسبوع الماضي إن احتمالات استمرار الزيادة التدريجية لأسعار الفائدة مازالت قائمة، لكنه خفض عدد مرات زيادة الفائدة خلال العام المقبل إلى مرتين وليس 3 مرات وفقا لتقديراته في سبتمبر الماضي.

جاء قرار مجلس الاحتياط في الأسبوع الماضي بزيادة الفائدة، في ظل تزايد المخاوف من التهديدات الاقتصادية الناجمة عن التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، في حين تواجه أوروبا احتمالات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق في مارس 2019.

أثار قرار زيادة الفائدة انتقادات الرئيس ترمب خاصة وأن أسعار الأسهم الأمريكية تراجعت بشدة خلال الأسبوع الماضي بعد قرار زيادة الفائدة وفي محاولة لتهدئة الأسواق أجرى وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن مونشن" سلسلة اتصالات هاتفية مع رؤساء أكبر ستة بنوك في الولايات المتحدة في ظل حالة الاضطراب التي تشهدها أسواق المال وغلق مؤسسات الحكومة الأمريكية على خلفية الفشل في تمرير موازنة العام المالي الجديد، مع تقارير عن قيام الرئيس دونالد ترمب ببحث إمكانية إقالة رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي.

وقد أجرى "مونشن" مساء الأحد الماضي سلسلة اتصالات هاتفية مع رؤساء "بنك أوف أمريكا" و"سيتي جروب" و"جولدمان ساكس" و"جيه.بي مورجان تشيس" و"مورجان ستانلي" و"ويلز فارجو"، والذين أكدوا بحسب البيان الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية "توافر السيولة النقدية لدى بنوكهم لتغطية طلبات الاقتراض وكل أنشطة السوق الأخرى". في المقابل كان ترمب قد كتب أمس على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم يقول "مشكلة اقتصادنا الوحيدة هي مجلس الاحتياط الاتحادي.. ليس لديهم (في المجلس) أي إحساس بالسوق، ولا يفهمون الحروب التجارية الضرورية أو الدولار القوي أو حتى عرقلة الديمقراطيين للموازنة بسبب الخلاف حول الحدود".

وأضاف الرئيس الأمريكي إن "مجلس الاحتياط مثل لاعب الجولف القوي الذي لا يمكنه أن يفوز لأنه يفتقد إلى اللمسة، فهو لا يستطيع وضع الكرة في الحفرة".

كان وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن مونشن" قد نفى يوم السبت الماضي هذه التقارير وكتب على موقع تويتر يقول إن ترمب قال له إنه لا يتفق مع سياسة مجلس الاحتياط لكنه لم يقترح أبدا إقالة باول.

وكتب مونشن على موقع التواصل الاجتماعي "تحدث مع الرئيس دونالد ترمب وقال اختلف تماما مع سياسة مجلس الاحتياط. واعتقد أن زيادة أسعار الفائدة وتقليص محفظة سندات المجلس هو أمر مروع تماما في هذا التوقيت، وبخاصة في ضوء المفاوضات التجارية الرئيسية التي أخوضها حاليا، لكنني لم اقترح طرد رئيس المجلس جاي باول، كما أنني لا اعتقد أن لدي الحق في عمل هذا".

في الوقت نفسه أعرب ترمب اليوم عن ثقته في مونشن وقال إنه "شخص موهوب". ورغم تحركات البيت الأبيض، تراجعت أسعار الأسهم الأمريكية بشدة مجددا أمس في جلسة تعاملات قصيرة قبل أن تغلق الأسواق الأمريكية أبوابها اليوم بمناسبة عيد الميلاد.