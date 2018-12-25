بعد خسائر "وول ستريت" .. بورصة طوكيو تهبط إلى أدنى مستوى في 20 شهرا

انخفض مؤشر نيكاي للأسهم اليابانية إلى أدنى مستوياته في 20 شهرا اليوم، بعد تفاقم خسائر "وول ستريت" وسط سلسلة من التطورات السياسية المثيرة للقلق في الولايات المتحدة.

ونزل المؤشر القياسي 5.01 في المائة ليغلق عند 19155.74 نقطة، بعدما سجل أدنى مستوياته منذ أواخر نيسان (أبريل) 2017 عند 19117.96 نقطة.

وتراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 4.88 في المائة، ليختم الجلسة عند 1415.55 نقطة، بعدما لامس أضعف مستوياته منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2016 عند 1412.90 نقطة، وفقا لـ "رويترز".

وواصلت الأسهم في "وول ستريت" هبوطها الحاد أمس، حيث هوى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو 15 في المائة منذ بداية الشهر، في ظل قلق المستثمرين من عقد وزير الخزانة الأمريكي اجتماعا لمجموعة أزمة ومن تطورات سياسية أخرى.

واتصل وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين بكبار المصرفيين الأمريكيين الأحد الماضي وسط تراجع الأسهم، وقال إنه يدعو لعقد اجتماع للجهات التنظيمية المالية لبحث سبل تأمين "عمليات السوق الطبيعية".

وتأثرت "وول ستريت" بإغلاق الحكومة الاتحادية الأمريكية وتقارير بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ناقش سرا إمكانية إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي".

ونزل سهم "تويوتا موتور" 5.25 في المائة و"سوني" 5.55 في المائة و"نينتندو" 4.3 في المائة ومجموعة ميتسوبيشي يو إف جيه المالية 4 في المائة.

وانخفضت جميع القطاعات الفرعية وعددها 33 قطاعا في بورصة طوكيو، بقيادة قطاعي الآلات الدقيقة والأدوية.