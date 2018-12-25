ممثل صيني شهير يتخلى عن 700 مليون دولار

أعلن تشاو يون فات الممثل الصيني والهوليوودي الشهير، أنه سيتخلى عن ثروته البالغة أكثر من 700 مليون دولار للأعمال الخيرية بعد وفاته.

وقال الممثل، الذي دخل قائمة فوربس كواحد من أعلى الممثلين أجرا في العالم عام 2015، "المال ليس شيئا تملكه إلى الأبد، فعندما تموت يوما، فإنك ستتخلى عنه للآخرين".

وأضاف الممثل، وهو أصلا من هونج كونج "لا يمكنك أن تأخذ أموالك معك إلى القبر عندما تموت"، مضيفا في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الكورية الجنوبية "مونهوا"، أن زوجته جاسمين تان دعمت قراره بقوة.

وكان تشاو يون فات، المعروف بقيامه ببطولة فيلم "كروتشين تايجر هدين دراجون" ومشاركته في أجزاء من فيلم "قراصنة الكاريبي" وأفلام أخرى، قد نال إعجاب الناس به في السنوات الأخيرة بنمط حياته المعتدل والمتواضع.

ويطلق عليه معجبوه وسكان هونج كونج لقب "الأخ فات"، بسبب طريقته في العيش ونمط حياته المقرب من الناس العاديين.

وتعاني هونج كونج تزايد الفجوة بين الفقراء والأغنياء، وارتفاع الأسعار الصاروخي وتكاليف المعيشة، إضافة إلى الاكتظاظ السكاني في الأحياء الفقيرة.