"هيئة الثقافة" تواكب رالي حائل بفعاليات تلامس الطفل وتستعرض تجارب الشعراء

تواكب الهيئة العامة للثقافة سباقات رالي حائل بفعاليات ثقافية متنوعة تقام خلال الفترة من 27 - 29 ديسمبر الجاري في المركز الثقافي بالمنطقة. وتستضيف الهيئة خلال الفعاليات شعراء وكتاب وأدباء من مبدعي منطقة حائل ليقدموا عددا من القراءات الشعرية والحوارات الأدبية في جلسة نقاش مفتوحة تتناول النتاج الأدبي وتجارب الأدباء والشعراء بالمنطقة. ووتوفر الهيئة ضمن الفعاليات الثقافية مساحة مخصصة للفنانين التشكيليين في حائل لإبراز مواهبهم وإبداعاتهم الفنية للجمهور عبر ورش الرسم الزيتي والرسم الكاريكاتيري، ورسم البورتريه وفن الكولاج وفن القرافيتي والزخرفة والخط العربي.

كما وسيقدم للأطفال خلال أيام الفعاليات عروض فرق الأطفال التي ستؤدي استعراضات غنائية وطنية بمشاركة فرق متخصصة في مجال عروض الأطفال بالإضافة إلى ورشة تفاعلية يعبر من خلالها الأطفال عن مشاعرهم تجاه رالي حائل والفعاليات المصاحبة له وذلك عبر فقرة رالي حائل في عيون الأطفال. كما سيقدم 20 راقصا شعبيا ضمن الفعاليات عروض الفرق الشعبية بحائل التي ستؤدي 5 ألوان شعبية متنوعة. وتهدف الهيئة العامة للثقافة من مشاركتها الثقافية في رالي حائل إلى استغلال الحدث السنوي في المنطقة لخلق زخم ثقافي وحراك فني يراعى من خلاله ذائقة الجماهير عبر توفير برنامج ثقافي يتناسب مع كافة الشرائح التى ستتوافد على فعاليات السباق.