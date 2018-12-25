مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعا في الرياض

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعا مساء اليوم في قصر اليمامة في الرياض استعرض خلاله عددا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.
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