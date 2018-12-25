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أخبار اقتصادية- محلية

مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعا في الرياض

الرياض : واس

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعا مساء اليوم في قصر اليمامة في الرياض استعرض خلاله عددا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

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