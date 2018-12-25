الدولار يتراجع لأقل سعر في 4 أشهر مقابل الين وسط اضطرابات في واشنطن

تراجع الدولار أمام عملتي الملاذ الآمن الين والفرنك السويسري اليوم الثلاثاء مع تقليل المستثمرين لانكشافهم على الأصول العالية المخاطر، في ظل الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية وبوادر مواجهة بين البيت الأبيض ومجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وانخفض الدولار 0.39 بالمئة إلى 110 ينات، مسجلا أدنى مستوياته منذ أواخر أغسطس، ويتجه للهبوط أمام العملة اليابانية للجلسة الثامنة على التوالي، مع إغلاق أسواق لندن ونيويورك اليوم بمناسبة عيد الميلاد.

وسجل الين أيضا أعلى مستوياته في 16 شهرا أمام الجنيه الاسترليني، ليجري تداوله عند 139.90 ين للاسترليني، وصعد لأعلى مستوى له في أربعة أشهر أمام اليورو مسجلا 125.60 ين.

وارتفع الفرنك السويسري 0.2 بالمئة أمام الدولار إلى أعلى مستوى له في 12 أسبوعا عند 0.98355 فرنك للدولار، بعدما صعد 0.9 بالمئة أمس الاثنين في أعلى مكاسبه اليومية في 11 شهرا.

وهاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مجلس الاحتياطي يوم الاثنين، واصفا إياه بأنه "المشكلة الوحيدة" للاقتصاد الأمريكي، بعد أيام من ورود تقارير تشير إلى أن ترمب ناقش إقالة رئيس البنك المركزي جيروم باول.

ومع إغلاق كثير من الأسواق بمناسبة عيد الميلاد، كانت تحركات العملات الأخرى محدودة. ولم يطرأ تغير يذكر على اليورو ليستقر عند 1.1410 دولار، بعدما صعد 0.33 بالمئة يوم الاثنين.

وواجهت العملات المرتبطة بتجارة السلع الأولية ضغوطا جديدة مع تراجع أسعار النفط أكثر من ستة بالمئة يوم الاثنين.

وبلغ الدولار الاسترالي 0.7042 دولار أمريكي، ليقبع قرب أدنى مستوياته هذا العام 0.7021 دولار الذي سجله في أواخر أكتوبر.