الأسهم اليابانية تهبط لأدنى مستوى في 20 شهرا

انخفض المؤشر نيكي للأسهم اليابانية إلى أدنى مستوياته في 20 شهرا اليوم الثلاثاء، بعد تفاقم خسائر وول ستريت وسط سلسلة من التطورات السياسية المثيرة للقلق في الولايات المتحدة.ونزل المؤشر القياسي 5.01 بالمئة ليغلق عند 19155.74 نقطة، بعدما سجل أدنى مستوياته منذ أواخر أبريل نيسان 2017 عند 19117.96 نقطة.وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 4.88 بالمئة، ليختم الجلسة عند 1415.55 نقطة، بعدما لامس أضعف مستوياته منذ نوفمبر تشرين الثاني 2016 عند 1412.90 نقطة.وواصلت الأسهم في وول ستريت هبوطها الحاد أمس الاثنين، حيث هوى المؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو 15 بالمئة منذ بداية الشهر، في ظل قلق المستثمرين من عقد وزير الخزانة الأمريكي اجتماعا لمجموعة أزمة ومن تطورات سياسية أخرى.وكثير من الأسواق المالية في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية مغلقة اليوم بمناسبة عيد الميلاد.واتصل وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين بكبار المصرفيين الأمريكيين يوم الأحد وسط تراجع الأسهم، وقال إنه يدعو لعقد اجتماع للجهات التنظيمية المالية لبحث سبل تأمين "عمليات السوق الطبيعية".وتأثرت وول ستريت بإغلاق الحكومة الاتحادية الأمريكية وتقارير بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقش سرا إمكانية إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).ونزل سهم تويوتا موتور 5.25 بالمئة وسوني 5.55 بالمئة ونينتندو 4.3 بالمئة ومجموعة ميتسوبيشي يو.اف.جيه المالية أربعة بالمئة.وانخفضت جميع القطاعات الفرعية وعددها 33 قطاعا في بورصة طوكيو، بقيادة قطاعي الآلات الدقيقة والأدوية.