الدولار يتراجع بفعل القلق من استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية

هبط الدولار اليوم الاثنين بفعل القلق من استمرار إغلاق الحكومة في الولايات المتحدة والهبوط الحاد في أسواق الأسهم، وهو ما دفع الطلب على العملة الأمريكية إلى التراجع.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.46 في المئة إلى 96.511، بعدما سجل أعلى مستوياته في عام ونصف العام عند 97.711 في 14 ديسمبر كانون الأول.

وضعف الدولار منذ تبني مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يوم الأربعاء نهجا أقل تيسيرا من حيث زيادة أسعار الفائدة مقارنة مع ما كان يتوقعه الكثيرون، وهو ما أدى إلى تنامي القلق من استمرار المركزي في رفع الفائدة في اقتصاد يتعرض لضعف. وكان حجم التعاملات ضعيفا اليوم الاثنين مع إغلاق أسواق اليابان، واستعداد الأسواق العالمية الرئيسية للإغلاق لعطلة يوم الميلاد غدا الثلاثاء.

